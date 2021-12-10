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Bütçe kavgası mahkemelik

#Bütçe Görüşmeleri#Özgür Özel#Süleyman Soylu
Bütçe kavgası mahkemelik

Bütçe görüşmesindeki hakaretler yargıya taşınıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile CHP’li yöneticiler arasında var olduğu anlaşılan ‘dava açmama’ ilkesi de böylece rafa kalktı.

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İçişleri Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu’nda AK Parti ile CHP ve HDP grupları arasındaki kavga üç tur devam etti. Yüksek tansiyon altında, karşılıklı kullanılan “alçak, şerefsiz, haysiyetsiz, terbiyesiz, utanmaz adam” ifadeleri tutanağa yansıdı. Final ise gece yarısı CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in “çakallık” ifadesiyle yapıldı. Özel, AK Parti grubuna seslenirken, “Şizoid bir sanrıya kapılmış klinik bir vaka var karşımızda. Bir oyuna gelmeyin. Bu parlamentoda sadece liderler ayakta alkışlanır. ‘Şehit ailelerini, kahraman Mehmetçiği, kahraman polisi ayakta alkışlar mısınız?’ deyip kendi ayakta alkışlanıyormuş çakallığını yapana alet olmayın” dedi.

Bütçe kavgası mahkemelik
Süleyman Soylu

O KÜRSÜDEN İNERSİN SEN!

Soylu, kürsüdeki Özel’in üzerine yürüdü. AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ “Sensin çakal” diyerek, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan da “Yanlış kelime, o kürsüden inersin sen” sözleriyle Özel’e hamle yaptı. Görüşme yeniden başladığında Soylu, “Şahsıma hakaret eden Özgür Özel’i mahkemeye vereceğim. İnşallah hâkim cezai ehliyet verir de ceza alabilme imkânı olur” sözleriyle AK Parti grubundan alkış aldı. CHP’li Özel de Bakan Soylu ile aralarındaki örtülü bir ‘dava açmama’ uzlaşmasının sona erdiğini açıkladı.

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#Bütçe Görüşmeleri#Özgür Özel#Süleyman Soylu

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