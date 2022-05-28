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Büşra’yı öldüren magandaya 840 bin lira tazminat

#Büşra#Tazminat#Kurşun
Büşra’yı öldüren magandaya 840 bin lira tazminat

Tokat Erbaa’da 31 Aralık 2020’de, 17 yaşındaki Büşra Hanife Konyar, kırtasiye alışverişi sonrasında eve dönerken başına bir yorgun mermi isabet etti. 6 gün yoğun bakımda kalan Büşra, yaşam mücadelesini kaybetti.

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Olay günü Ömer Kaya’nın rasgele havaya 10 el ateş ettiği, genç kıza isabet eden kuruşunun da onun tabancasından çıktığı tespit edildi.

CEZADA İNDİRİM YAPTILAR

Tokat 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme’ suçundan yargılanan Kaya’ya 29 Eylül’de 5 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Kaya’ya verilen hapis cezası indirimle 4 yıl 5 ay 10 güne düşürüldü. Konyar Ailesi ise cezaya itiraz ederek istinaf mahkemesine başvurdu. Ceza istinaf mahkemesi tarafından da onaylandı. Ailenin avukatı Mustafa Çolak, “10 Aralık’ta Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi ailenin itirazını reddederek Kaya’ya verilen cezayı onadı. Böylece 4 yıl 5 ay 10 günlük hapis cezası kesinleşti” dedi. Acılı baba İbrahim Konyar da “Kızımı hayattan koparan kişiye bu kadar düşük ceza verilmesi bizi sarstı” diye konuştu.

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Büşra Hanife Konyar’ın ölümü ile ilgili açılan tazminat davası ise perşembe günü sonuçlandı. Erbaa 1. Asliye Ceza Mahkemesi, Konyar’ın ölümüne neden olan Kaya’nın acılı aileye maddi ve manevi olmak üzere toplam 840 bin 987 lira tazminat ödemesine karar verdi.

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#Büşra#Tazminat#Kurşun

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