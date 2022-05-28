Büşra’yı öldüren magandaya 840 bin lira tazminat

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Olay günü Ömer Kaya’nın rasgele havaya 10 el ateş ettiği, genç kıza isabet eden kuruşunun da onun tabancasından çıktığı tespit edildi.

CEZADA İNDİRİM YAPTILAR

Tokat 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme’ suçundan yargılanan Kaya’ya 29 Eylül’de 5 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Kaya’ya verilen hapis cezası indirimle 4 yıl 5 ay 10 güne düşürüldü. Konyar Ailesi ise cezaya itiraz ederek istinaf mahkemesine başvurdu. Ceza istinaf mahkemesi tarafından da onaylandı. Ailenin avukatı Mustafa Çolak, “10 Aralık’ta Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi ailenin itirazını reddederek Kaya’ya verilen cezayı onadı. Böylece 4 yıl 5 ay 10 günlük hapis cezası kesinleşti” dedi. Acılı baba İbrahim Konyar da “Kızımı hayattan koparan kişiye bu kadar düşük ceza verilmesi bizi sarstı” diye konuştu.

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Büşra Hanife Konyar’ın ölümü ile ilgili açılan tazminat davası ise perşembe günü sonuçlandı. Erbaa 1. Asliye Ceza Mahkemesi, Konyar’ın ölümüne neden olan Kaya’nın acılı aileye maddi ve manevi olmak üzere toplam 840 bin 987 lira tazminat ödemesine karar verdi.