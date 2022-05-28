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'Beyaz Kuğu'nun süper kulağı

#Mutlak Kulak#Beyaz Kuğu#BİLSEM
Beyaz Kuğunun süper kulağı

Ada henüz 10 yaşında. 3.5 yaşındayken geçirdiği beyin ameliyatı ona gözlerini kaybettirmiş ama ailesi süper bir yeteneği olduğunu keşfetmiş. Ada duyduğu her melodiyi aklında tutup ‘beyaz kuğu’ adını verdiği piyanoda notalara dökebiliyor.

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Henüz 3.5 yaşındayken geçirdiği beyin ameliyatı sonrası görme yetisini kaybeden Ada Karakocaoğlu, duyduğu her müziği aklında tutup daha sonra piyanoda çalabiliyor. Ankara’da Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencisi olan Ada, “Eğer ilgimi çeken bir müzikse piyanoda çalmam için bir kere duymam yeterli” diyor.

48 BESTESİ VAR

Bugüne kadar 48 beste yapan Ada Karakocaoğlu, 10 yaşında olmasına rağmen kendinden yaşça büyük arkadaşlarına da piyano konusunda yardımcı oluyor.

BİLSEM Müzik Öğretmeni Gökmen Çınar, Ada’ya yaklaşık 1 yıldır piyano eğitimi veriyor. Çınar, Ada’nın notaları çok hızlı bir şekilde algılayabildiğini ve diğer öğrencilere kıyasla duyduğu sesin hangi nota olduğunu hızlıca bildiğini anlatıyor. Müzik Öğretmeni Çınar, Ada’nın müzik yeteneği hakkında şunları söylüyor:

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ÜSTÜN YETENEK

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“Ada, BİLSEM müzik sınavını üstün başarı göstererek geçti. BİLSEM’deki öğrencilerimizin neredeyse tamamı yetenekli fakat Ada’yı onlardan ayıran özelliği, azimli ve çalışkan olması. Görme engeline rağmen diğer öğrencilerden daha farklı bir çalışma temposu sergiledi. Onun gelişim grafiği diğer öğrencilere göre daha dikey bir şekilde ilerledi, çok çabuk anlıyor ve öğreniyor. Ada’nın mutlak kulak olduğunu düşünüyorum. Onun ilerde çok iyi bir piyanist olacağını söyleyebilirim. Bununla birlikte beste de yapıyor. İyi bir besteci de olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bu yaşta böyle şeyler hissedip çalmak gerçekten üstün bir yetenek gerektiriyor. Yaşına göre çok ilerde şu anda. Bu tempoyla çalışmaya devam ederse ilerde uluslararası yarışmalara katılarak ülkemizi temsil edebilir.”

Beyaz Kuğunun süper kulağı

PİYANOSU BAKAN ÖZER’DEN

Ada’nın annesi Şerife Karakocaoğlu, Mitat Enç Görme Engelliler Okulu’nda 4’üncü sınıf öğrencisi olan Ada’nın eve piyano alınmasını kendisinin istediğini, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in de onun bu dileğini gerçekleştirdiğini söyledi. ‘Kuğu’ adını verdiği beyaz piyanosu ile buluştuktan sonra besteler yapmaya başlayan Ada ise müziğe karşı ilgisinin pandemi döneminde yoğunlaştığını dile getirerek şunları anlattı: “Duyduğum her şeyi deşifre edebiliyorum. Doğada duyduğum sesleri ya da yolculuk yaparken radyoda duyduğum şarkıyı hemen eve geldiğimde çalabiliyorum. 48 tane bestem var, çok yakın bir zamanda 49’uncuyu da tamamlayacağım. Piyanomun adını ‘kuğu’ koydum. Çünkü hem beyaz renkli hem de kuğu benim duygularımın temsili. Piyano dışında keman da çalmak istiyorum. Öğretmenim bana ‘Bu yetenek çok nadir görülür’ dedi. Çok mutlu oldum.”

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MUTLAK KULAK NEDİR?

Mutlak kulak, duyulan bir notayı referans almadan, başka bir notayla karşılaştırmadan tanıyabilme yeteneği. Eğitilmemiş ve nota bilgisi olmayan kişilerde de bulunabiliyor. Doğuştan gelebileceği gibi sonradan da kazanılıp geliştirilebiliyor.

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#Mutlak Kulak#Beyaz Kuğu#BİLSEM

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