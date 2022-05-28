Türk doktor ABD’de kiralık katil tutmuş

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Los Angeles merkezli “Enochian BioSciences”ın kurucu ortağı Dr. Serhat Gümrükçü (39) ve şirketin Bilgi Teknolojileri Direktörü Berk Eratay (35), Gregory Davis adlı bir kişinin öldürülmesi için kiralık katil tutmakla suçlanarak tutuklandı. ABD Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Gregory Davis’in Vermont eyaletindeki evinden kaçırılarak öldürüldüğü ve cesedinin, 7 Ocak 2018’de kilometrelerce uzakta, elleri bağlı, başı ile göğsüne kurşun isabet etmiş halde bulunduğu belirtildi.

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İLİŞKİLERİ BİLİNMİYOR

Soruşturmanın ilk aylarında Jerry Banks ve Lee Ethridge isimli iki Amerikalı Davis’i kaçırıp cinayeti işlemek suçuyla tutuklanırken, son olarak Gümrükçü ve Eratay’ın da cinayete azmettirmekten tutuklandıkları kaydedildi. İki Türk’ün Davis ile ne tür bir ilişkileri olduğu henüz belirsiz. Çıkarıldıkları ilk duruşmada tutuklanan Türklerin, suçlu bulunmaları halinde müebbet hapis cezası alması bekleniyor.

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KORONAYI ARAŞTIRIYORDU

ABD’de 2013’ten beri kanser ile enfeksiyon hastalıkları alanında hücre ve gen tedavisi araştırmaları yürüten Dr. Serhat Gümrükçü, son olarak koronavirüsü hücresel düzeyde yok edebilmeyi hedefleyen tedavi yöntemi sayesinde tıp dünyasında adını duyurmuştu.