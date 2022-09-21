Burun estetiğinde Türkiye 1 numara

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İSTANBUL, bu günlerde dünyanın en iyi plastik cerrahlarını ağırlıyor. 2 binin üzerinde doktor, Dünya Plastik Cerrahi Kongresi için İstanbul’a geldi. Kongrenin İstanbul’da düzenlenmesine öncülük eden, Uluslararası Estetik ve Plastik Cerrahi Derneği (ISAPS) Başkanı Prof. Dr. Nazım Çerkeş, dünyanın en iyi burun estetiğini Türk doktorların yaptığını söyledi. Prof. Dr. Nazım Çerkeş, şöyle konuştu:

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İSTANBUL BAŞKENTİ

“Burun estetiğinde dünyada bir numarayız. Tüm uluslararası toplantılarda söylenen bir söz var; ‘İstanbul burun estetiğinin merkezidir.’ Türk plastik cerrahlarının geliştirdiği yöntemler de dünyayı etkiliyor. Bizler burun estetiğinde trendleri belirleyen grubuz. Her yıl sadece bana 60 cerrah, ameliyatları izlemek için geliyor. Örneğin Brezilya’daki en ünlü cerrahlar burun estetiğinde bizim tekniklerimizi kullanıyor.

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Yüze en uyumlu burnun yanı sıra fonksiyonel olarak da hastanın en iyi nefes alabileceği burnu elde etmeye çalışıyoruz.

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BİZDE HER TÜRÜ VAR

Türk cerrahların bu konuda başarısının sırrı bizim her türde buruna sahip olmamız. Her çeşit burun gördüğümüz için en iyi estetiği de biz yapıyoruz.”

‘BREZİLYA KALÇASI’ İÇİN EĞİTİM

PROF. Dr. Nazım Çerkeş, pandemi sonrası tüm estetik ameliyatlarda ortalama yüzde 20 artış yaşandığını, en fazla talebin ise sosyal medyanın da etkisiyle ‘Brezilya poposu’ olduğunu söyledi: “Bu, ‘Brezilya poposu’ denilen, belden alınan yağların popoya nakledilmesi ameliyatı. Bu ameliyat en sık ABD’de yapılıyor. Türkiye’de de bu ameliyata çok ilgi oldu. Ancak popo estetiğinde çok fazla ölen hasta da oldu. Çok fazla büyüme sağlamak için birçok cerrah fazla miktarda yağ veriyor. Bazı cerrahlar ise fazla büyüklük sağlamak için kas içine ve kas altına da veriyor bu yağları. O bölgede büyük toplardamarlar var. Eğer toplardamarlardan birini zedelerse yağ doğrudan akciğer ana damarını tıkıyor. Biz ISAPS olarak bir grup oluşturduk, çalışmalar yaptık. Bu operasyonun güvenli olarak nasıl yapılacağı konusunda eğitim veriyoruz.”