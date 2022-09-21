Romeo kavgası

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Hayvanseverliğiyle tanınan avukat Kübra Oktay 6 Ağustos 2022’te Ordu’da bir barınağa bırakılan yavru köpeği sahiplendi ve ‘Romeo’ adını verdi. Romeo’yu 9 Ağustos’ta veterinere götüren Kübra Oktay, köpekler için ölümcül olan Parvovirüs taşıdığını öğrendi. Romeo tedavi sonrası sağlığına kavuştu ancak başka bir hastalığa yakalanarak 6 Eylül 2022’de öldü. Avukat Kübra Oktay, sosyal medya hesabından kendisine destek olan kişilere ‘Romeo’nun kaybını duyurdu. Sinem Umaş da bu mesajın altına yazdıklarıyla köpeğin ölümünden Kübra Oktay’ı sorumlu tuttu.

‘ŞOV YAPIP AĞLIYOR’

Sinem Umaş sosyal medya hesabından “Göz göre göre cehaletle köpekler ölüyor. Öğrendiğimize göre hayvanın neyi olduğunu anlamadan bir sürü iğneler yapılmış. Hayvan sabaha kadar bağıra bağıra can verdi ama hâlâ Kübra ortada yok. Hâlâ Bodrum’da ve videolarla şov yapıp ağlıyor. Hayretler içerisinde yazdıklarını okuyorum. Zaten her şeyi yaptığınız için köpek öldü diyorum, anlamıyor” mesajını paylaştı.

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‘İFTİRA SUÇU OLUŞTU’

Oktay’ın avukatı Sinem Umaş hakkında suç duyurusunda bulunduğu dilekçede, “Paylaşımlar iftira suçunu oluşturmaktadır. Sinem Umaş açıkça müvekkile psikolojik baskı uygulamakta, müvekkilin çevresine ve kendisine olan güvenini telafisi olmayacak şekilde sarsarak itibarını zedelemektedir. Akli dengesinin yerinde olmadığından şüphelendiğimiz Sinem Umaş’ın Adli Tıp Kurumu’na sevkinin yapılarak akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespitini istiyoruz” denildi.