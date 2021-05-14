Buruk da olsa kutladık

17 Mayıs’a kadar sürecek tam kapanma tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve şehirlerarası seyahat kısıtlaması nedeniyle yollar boş kaldı. Kentlerin giriş ve çıkışlarında bulunan gişelerde polis ekipleri denetimlerde bulunarak, kısıtlama kararlarından muaf olmayanlara ya da seyahat izin belgesi bulunmayanlara cezai işlem uyguladı. Bu arada denetimler sırasında sürücülere çikolata-şeker ikram edildi.

- En önemli turizm merkezlerinden Muğla Bodrum’da, koronavirüs tedbirleri nedeniyle alınan tam kapanma tedbirleri kapsamında bayramın ilk günü sessizlik hakim oldu.

17 günlük tam kapanma kararından önce yazlıkçıların gelmesiyle birlikte 185 bin olan nüfusun 600 bine dayandığı Bodrum’un cadde, sokak ve meydanları boştu. Kumbahçe, Gümbet, Bitez ve Paşa Tarlası sahilleri yabancı turistlere kaldı. Hava sıcaklığının 30 dereceye yaklaştığı, deniz suyu sıcaklığının ise 19 derece ölçüldüğü Bodrum’da yabancı tatilciler, sıcak havada denizin tadını çıkardı. Bodrum girişinde polis ekipleri sıkı denetim yaptı. Polis tek tek durduğu araçların içindekileri, izin belgeleri olup olmadığını kontrol etti. Mahalle aralarında jandarma ve polis ekipleri denetim yaparken denizde ise Sahil Güvenlik ekipleri kontrol yaptı.

- Antalya’da da turistler sahilleri doldurdu. Kısıtlamadan muaf turistler çocuklarıyla deniz ve güneşin tadını çıkardı. Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentte dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı'nda yaz keyfi yaşandı.

ATLI DENETİM

İstanbul’un büyük meydanları ve sahillerinde atlı polislerin denetimi vardı.

İstanbul dahil birçok kentte belediyeler eğlenceli kortejlerle sokakta neşeli anlar yaşatırken minik saksılarda fideler de dağıtıldı.

Şehirlerarası yollardaki denetimlerde polis ve jandarmadan ikram da vardı.

HÜZÜNLÜ ZİYARET

Bayramın ilk günü kısıtlamadan muaf olan şehit yakınları sevdiklerini ziyaret için şehitliklerdeydi. Çocuklarını eşlerini ziyarete gelenlerin yanı sıra şehit babalarının fotoğraflarını öpüp okşayan çocukların görüntüleri yürek burktu.

Manisa’nın Soma ilçesinde de bayramda hüzün hâkimdi. 13 Mayıs 2014’teki faciada can veren 301 işçinin yakınları ‘Madenciler Şehitliği’ne giderek sevdikleri için dua etti.

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