Bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman yapılacak, sınavda hangi konular çıkacak? İşte 2021 bursluluk sınav tarihi

'Bursluluk Sınavı ne zaman?' sorusunun yanıtı MEB takviminde netlik kazandı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak gerçekleştirilecek sınava kısa süre kala gözler sınav konularına ve sınav tarihine çevrildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklama ile duyurular bursluluk sınavı 5 Eylül tarihine ertelendi. 2021 yılı ilköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavında soru sorulacak derslere ait konu, kazanımlar ise Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) internet adresinden görüntülenecek.

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "25 Nisan'da 1 milyon civarında bursluluk sınavı var. Bunu erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Salgının durumuna bakmak lazım. Geçen sene Eylül'e ertelemiştik." açıklamasında bulunmuştu. 5 Eylül'de yapılacak olan sınavın konu ve kazanımlar belli oldu.

BURSLULUK SINAVI KONULARI BELLİ OLDU

2021 yılı ilköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavında soru sorulacak derslere ait konu, kazanım ve açıklamalar yayınlandı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik düzenlenen sınava girecek olan adaylar, sorumlu oldukları konu ve kazanımlara Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) internet adresinden ulaşabilir.

5, 6 VE 7'NCİ SINIFLAR İÇİN TIKLAYINIZ

8. SINIF İÇİN TIKLAYINIZ

HAZIRLIK SINIFI İÇİN TIKLAYINIZ

9, 10 VE 11'İNCİ SINIFLAR İÇİN TIKLAYINIZ

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