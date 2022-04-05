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Bursluluk sınavı başvuru tarihi ne zaman? 2022 bursluluk sınavı başvuru kılavuzu yayımlandı

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Bursluluk sınavı başvuru tarihi ne zaman 2022 bursluluk sınavı başvuru kılavuzu yayımlandı

Bursluluk sınavı başvuruları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Bursluluk sınavı 2022 yılında eylül ayında düzenlenecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl 4 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirilecek olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu yayımlandı. Peki, bursluluk sınavı başvuru tarihi ne zaman?

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Bursluluk sınavının ne zaman yapılacağı ve başvuru tarihi araştırılan konulardan biri oldu. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 4 Eylül 2022 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00’da yapılacak. Adaylar başvurularını 21 Nisan’dan itibaren kılavuz içerisinde belirtilen tarihe kadar yapabilecekler.

BURSLULUK SINAVI BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

4 Eylül 2022'de yapılacak sınava başvurular, 21 Nisan 2022 ile 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında alınacak. Sınava kılavuzda belirtilen koşulları taşıyan Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları başvuru yapabilecekler. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrenciler sistem üzerinden, KKTC vatandaşı olan öğrenciler ise KKTC kimlik numarası ile eğitim ataşeliği/müşavirliği üzerinden başvuru yapabilecekler. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere sınav tedbir hizmeti verilecek.

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İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ders dağılımları ve soru sayılarında geçen yıla göre herhangi bir farklılık olmayacak. Sınavda tüm sınıf seviyelerine dörder seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacak.

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BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Fotoğraflı sınav giriş belgesi, sınav tarihinden en az 7 gün önce "www.meb.gov.tr" internet adresinden alınacak. Sınav 4 Eylül 2022 Pazar günü Türkiye saatiyle 10.00'da başlayacak.

SONUÇLAR EYLÜL AYINDA AÇIKLANACAK

Sınav sonuçları, 23 Eylül 2022'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

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