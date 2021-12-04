KYK burs sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? 2021 KYK burs sonuçları için gözler o ekranda

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KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır sorusu, öğrenciler tarafından takip ediliyor. KYK burs sonuçları için gözler artık Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın duyurular sayfasına çevrildi. 5 Kasım Cuma günü başlayan 2021-2022 dönemi burs ve kredi başvurusu, 10 Kasım Çarşamba günü tamamlandı. İlk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri için 12 kurum bilgisi ile değerlendirilecek olan başvurular, KYK burs sonuçları sorgulama ekranından ilan edilecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Sonuçları size ulaştırmak için en kısa sürece bu süreci tamamlayacağız.’ dedi. Peki, KYK burs başvuru sonucu sorgulama ekranı açıldı mı? İşte, o konuyla ilgili bilgiler.

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

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KYK burs sonuçları henüz açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ‘En adil şekilde yürütmek için çalışıyoruz. Sonuçları size ulaştırmak için en kısa sürece bu süreci tamamlayacağız.’ dedi.

KYK burs başvuruları 2020 yılında 28 Ekim ve 8 Kasım tarihleri aralığında alınmıştı. Değerlendirmelerin ardından başvuru sonuçları ise 7 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Bu seneki başvurular ise 5 Kasım Cuma günü başlayıp 10 Kasım Çarşamba günü tamamlandı.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda başvuru yapan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

Yapılacak değerlendirme sürecinde, öğrencilerin başarı durumu %40 oranında dikkate alınıyor. Yükseköğrenime ilk defa giren öğrencilerin ÖSYM tarafından hesaplanan puan türü ve puanı, ara sınıflarda ise yükseköğretime kayıt yaptırdığı tarihteki puan türü ve puanı üzerinden hesaplanıyor.

Bunun yanı sıra üniversite yerleştirme sınavında sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanında ham puan bazında ilk 100’e giren öğrencilere normal burs tutarının üç katı burs verilecek. Şehit ve gazi yakınları ile %40’ın üzerinde engeli bulunanlar, anne ve babası vefat edenler, sevgi evlerinde koruma altında ortaöğrenimlerini tamamlayanlar, Darüşşafaka lisesinde ortaöğrenimini tamamlayanlar, aktif milli sporcu öğrencileri değerlendirmeye girmeden burs hakkından yararlanabilecek.