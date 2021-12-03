VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte VGM burs başvuru sonuçlarında son durum
VGM burs başvurusu yapan binlerce kişi, kurumun yapacağı sonuç açıklamasına odaklandı. "Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs sonuçları açıklandı mı?" sorusunun cevabı başvuru yapanlar tarafından merakla takip ediliyor. Peki VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
VGM burs başvuru sonuçları hakkında detayları merak eden birçok öğrenci, konuyla ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), burs başvuru sonuçlarıyla ilgili henüz bir tarih bilgisi ise yok. İşte, VGM burs başvuru sonuçlarında son durum...
VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
VGM burs sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Burs başvuru, değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.
Geçtiğimiz yıl VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları 21 Kasım tarihinde açıklanmıştı.
Bu sene ortaöğrenim burs başvuruları 30 Ekim'de, yükseköğrenim burs başvuruları ise 15 Kasım'da sona erdi.
Kurum tarafından yapılan açıklamada, "yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır. Yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır." ifadeleri yer aldı.
Geçtiğimiz yıl VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları 21 Kasım tarihinde açıklanmıştı.
Bu sene ortaöğrenim burs başvuruları 30 Ekim'de, yükseköğrenim burs başvuruları ise 15 Kasım'da sona erdi.
Kurum tarafından yapılan açıklamada, "yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır. Yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır." ifadeleri yer aldı.