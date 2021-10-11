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Bursa'da hareketli dakikalar! Balkondan mahalleliye küfretti, polise eşya fırlattı

#Bursa#Murat Taş#Osmangazi
Bursada hareketli dakikalar Balkondan mahalleliye küfretti, polise eşya fırlattı

Bursa'da alkollü olduğu öne sürülen Murat Taş (42), evinin balkonuna çıkarak mahalledekilere küfretti. İhbarla adrese gelen polise de balkondaki eşyaları fırlatan Taş, kilitlediği evinin kapısı kırılarak etkisiz hale getirildi. Emniyete götürülen Taş’ı mahalleli linç etmek isteyince polis geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

Balkondan mahalleliye küfretti, evinin kapısı kırılarak etkisiz hale getirildiBalkondan mahalleliye küfretti, evinin kapısı kırılarak etkisiz hale getirildi
Balkondan mahalleliye küfretti, evinin kapısı kırılarak etkisiz hale getirildi

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Olay, saat 12.00 sıralarında Osmangazi ilçesindeki 4 katlı bir binanın birinci katında meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen Murat Taş, balkona çıkarak mahalleliye küfretmeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, eve girmek istedi. Buna izin vermeyip balkona çıkan Taş, polislere de küfür etti ve eşyaları dışarı attı.

Yaklaşık 40 dakikalık çabaya rağmen ikna olmayınca ekipler kapıyı kırarak eve girmek istedi. Durumu fark eden Taş, bu kez balkon korkuluklarına asılarak atlamaya çalıştı. Son anda vazgeçen Taş, açık pencereden eve girdi. Bu sırada kapıyı kıran polis, Taş'ı etkisiz hale getirdi.

Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Taş, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Mahallelinin Taş’ı linç etmek için beklediğini fark eden polis, geniş güvenlik önlemleri aldı, çevredekileri olay yerinden uzaklaştırdı. Polis otosuna bindirilen Taş, ifadesi alınmak üzere Gasp Büro Amirliği’ne götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Bursa#Murat Taş#Osmangazi