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Bursa'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 13 öğrenci hastaneye kaldırıldı

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#Bursa#İnegöl#Gıda Zehirlenmesi
Bursada gıda zehirlenmesi şüphesiyle 13 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2022 14:02

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 13 ortaokul öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

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Kemalpaşa Mahallesi'ndeki Altıeylül Ortaokulu'nda 6'ncı sınıf öğrencileri, bir etkinlik için evlerinden okula yiyecek getirdi. Öğrenciler, kek, kurabiye gibi yiyecekleri birbirine ikram etti.

Yaklaşık 1 saat sonra bazı öğrencilerde mide bulantısı, karın ağrısı gibi şikayetler görüldü. Bunun üzerine okul idarecileri, sağlık ekiplerine haber verdi.

Gelen ambulanslarla 13 öğrenci, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Bursa#İnegöl#Gıda Zehirlenmesi

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