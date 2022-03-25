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Bursa'da aranan şüphelilere 'Kıskaç-1' operasyonu: 13 gözaltı

#BURSA #Operasyon#Gözaltı
Bursada aranan şüphelilere Kıskaç-1 operasyonu: 13 gözaltı

Bursa’da aranması olan şüphelilere yönelik yapılan ‘Kıskaç-1’ operasyonunda, aralarında kesinleşmiş hapis cezaları da bulunan 13 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı suçlardan aranan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, şüphelilerin saklandıkları evlere eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi.

‘Kıskaç-1’ adı verilen operasyonda ‘adam öldürmek’ suçundan 34 yıl hapis cezasıyla aranan M.Y, ‘hırsızlık’ suçundan 8 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan T.G., ‘hırsızlık’ suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan D.S., ‘yağma’ suçundan 5 yıl hapis cezasıyla yargılanan F.B., ‘hırsızlık’ suçlarından 4’er yıl hapis cezasıyla aranan O.G. ve Ö.T. ile farklı suçlardan aranması bulunan 6 şüphelinin de aralarında olduğu 13 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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#BURSA #Operasyon#Gözaltı

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