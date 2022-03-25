Bursa'da aranan şüphelilere 'Kıskaç-1' operasyonu: 13 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı suçlardan aranan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, şüphelilerin saklandıkları evlere eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi.
‘Kıskaç-1’ adı verilen operasyonda ‘adam öldürmek’ suçundan 34 yıl hapis cezasıyla aranan M.Y, ‘hırsızlık’ suçundan 8 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan T.G., ‘hırsızlık’ suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan D.S., ‘yağma’ suçundan 5 yıl hapis cezasıyla yargılanan F.B., ‘hırsızlık’ suçlarından 4’er yıl hapis cezasıyla aranan O.G. ve Ö.T. ile farklı suçlardan aranması bulunan 6 şüphelinin de aralarında olduğu 13 kişi yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli, adliyeye sevk edildi.