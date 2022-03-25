Dengeler tersine döndü! Rus askerleri kuşatma riski ile karşı karşıya

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Ukrayna savaşı bir ayı geride bırakırken Putin'in Kiev'i kuşatmak için gönderdiği 65 km uzunluğundaki konvoy hala başkente ulaşabilmiş değil.



Rus birliklerinin ilerleyişi mevsim dışı hava koşulları, yaşanan teknik arızalar ve yakıt ikmali nedeniyle bir hafta boyunca durmuş askerler donduran soğuklarda tankları içinde beklemek zorunda kalmıştı. Teknik sorunları gideren birlikler yeniden yola çıktıklarında ise Ukrayna Ordusu'nun karşı saldırı ile karşı karşıya kaldı.

ŞİMDİ RUS BİRLİKLERİ KUŞATMA TEHLİKESİ ALTINDA

Ağır bombardıman altında bir ay boyunca inatla savunmaya maruz kalan Ukrayna birlikleri, şimdi kendi saldırılarını başlatarak inisiyatifi Rus işgalcilerden geri almaya çalışırken, Kiev'in hem batısında hem de doğusunda şiddetli çatışmalar yaşanıyor.



Kiev'i kuşatmak için yola çıkan 65 km uzunluğundaki Rus konvoyu

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Rus birlikleri karşı saldırılar karşısında şoke olurken İngiltere Savunma bakanlığı Rus işgalcilerin Irpin ve Bucha'da kuşatma riski ile karşı karşıya olduğunu duyurdu.

RUS ORDUSUNUN SAVAŞ ALANINDAKİ EN BÜYÜK YENİLGİSİ OLUR

Savaşın ilk günlerinden bu yana Kiev'e ilerlemeye çalışan 65 km uzunluğundaki konvoy Ukrayna birlikleri tarafından kuşatılırsa ilerlemeleri duracak, ikmal edemeyecekler ve sonunda teslim olacaklar. Bu da Rus ordusunun savaş alanındaki en büyük yenilgisi olacak.



İmha edilen Rus tankının görüntüleri

Güneyde Mykolaiv ve Herson ile kuzeydoğuda İzyum'da da karşı saldırıların sürdüğü biliniyor. Pentagon'a göre Ukrayna, Rus birliklerini şehrin doğusuna geri iterek onları Çernihiv yönünde ana karayolunun aşağısına itti.

UKRAYNA SALDIRIYA GEÇTİ, HER GÜN PATLATILAN RUS TANKLARINI PAYLAŞIYORLAR

Ukrayna Ordusu neredeyse her gün patlatılan Rus tanklarının görüntülerini paylaşırken NATO Putin'in işgali sırasında yaralanan ve esir alınan askerlerle beraber 40 bin adamını kaybettiğini tahmin ediyor. ABD bu haftanın başında savunmada yetenekli Ukraynalı generallerin hücuma geçtiğini ve ele geçirilen "bölgeleri geri almaya muktedir ve istekli" olduklarını söyledi. Ukrayna silahlı kuvvetleri, önceki güne göre belirgin bir artışla son 24 saatte 250 uçuş bildirdi.



Kiev yakınlarında görüntülenen ABD askerleri

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AMERİKALI ASKERLER İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Ukrayna karşı saldırılarını artırırken uluslararası toplumdan gelen destek de artıyor. Dün gerçekleştirilen NATO toplantısı sonrası Genel Sekreter Jens Stoltenberg Ukrayna'ya verilen desteğin artırılacağını onayladı.

Öte yandan dünyanın birçok ülkesinden insanlar Ukrayna’ya gelerek Ukrayna ordusu saflarında Rusya karşısında savaşıyor. Amerikalı askerlerin Kiev yakınlarındaki bir köyü Rus askerlerinden arındırma operasyonuna katılma anları Ukrayna basınına yansıdı.