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Putin'e karşı bir hamle daha! AB çareyi buldu, anlaşma sağlandı...

#Rusya#Ukrayna#Biden
Putine karşı bir hamle daha AB çareyi buldu, anlaşma sağlandı...

ABD Başkanı Joe Biden, bugün Brüksel'de Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi. Biden ikili görüşme sonrasında Putin'e karşı atılacak yeni hamleyi duyurdu ve "ABD, Avrupa Birliği'nin Rus gazına bağımlılığının hızla azaltılması hedefine yönelik AB ile anlaşma yaptı" dedi.

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ABD ve Avrupa Birliği (AB) 2022 yılı sonuna kadar Avrupa ülkelerinin Rusya'dan enerji bağımlılığını azaltmak ve doğal gaz ihtiyacını karşılamak için en az 15 milyar metreküp sıvılaştırılmış doğal gaz tedarik anlaşması yaptı. Avrupa'nın enerji ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayan Rusya'ya bağımlılığı azaltmayı amaçlayan anlaşmaya göre AB üye ülkeleri, 2030 yılına kadar ABD'den 50 milyar metreküp sıvılaştırılmış doğalgaz talebinin sağlanması için ABD ile çalışacak.

ABD ve AB'nin enerji işbirliği planlarına göre ayrıca 2027 yılına kadar AB'nin Rus fosil yakıtlarına olan bağımlılığının da ortadan kaldırılması planlanıyor.

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 RUS GAZINA BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI İÇİN  AB İLE ANLAŞMA

Brüksel temasları çerçevesinde Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ile bir araya gelerek anlaşmayı açıklayan ABD Başkanı Joe Biden, "Putin komşularını zorlamak ve manipüle etmek için Rusya'nın enerji kaynaklarını kullanıyor. Putin'in Ukrayna'ya yönelik acımasız saldırısını sübvanse etmemeliyiz. Net bir enerji ihracatçısı ve güçlü yerli bir sanayiye sahip olan ABD, Rus gazına bağımlılığını hızla azaltması için AB ile bir anlaşma yaptı" dedi. Biden, "Bu girişim, iki temel konuya odaklanmaktadır. Birincisi, Avrupa'nın Rus gazına olan bağımlılığını olabildiğince çabuk azaltmasına yardımcı olmak, ikincisi, Avrupa'nın genel olarak gaz talebini azaltmak" şeklinde konuştu.

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RUS FOSİL YAKITLARINA OLAN BAĞIMLILIĞI AZALTMAYI VE ONDAN KURTULMAYI HEDEFLİYORUZ

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen de anlaşmaya yönelik, "Avrupa Birliği için ABD'den ek doğal gaz tedariki anlaşması, şimdiye kadar kullandığımız Rus doğal gazının yerini alacak. Bu, ABD'nin bu yıl AB'ye en az 15 milyar metreküp LNG sağlama taahhüdü bu yönde büyük bir adım. Rus fosil yakıtlarına olan bu bağımlılığı azaltmayı ve ondan kurtulmayı hedefliyoruz" dedi.

Putine karşı bir hamle daha AB çareyi buldu, anlaşma sağlandı...

ABD Başkanı Joe Biden ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen

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TEMİZ ENERJİ KAYNAKLARINA GEÇİLECEK

Avrupa Komisyonu ile ABD arasında varılan doğal gaz anlaşmasının detaylarını içeren Avrupa Enerji Güvenliği ortak bildirisinde, "ABD ve Avrupa Komisyonu, Avrupa'nın Rus enerjisine olan bağımlılığını azaltma konusunda kararlıdır. Avrupa'nın enerji güvenliği ve sürdürülebilirliğine, temiz enerjiye küresel geçişi hızlandırmaya yönelik ortak taahhüdümüzü yineliyoruz. Rusya'nın Ukrayna'yı daha fazla işgal etmesini en güçlü şekilde kınayarak Ukrayna'ya dayanışma ve desteğimizi ifade ediyoruz" denildi. Bildiride, "Daha uygun maliyetli, güvenli ve sürdürülebilir enerji için Ortak Avrupa eylemi (REPowerEU) aracılığıyla AB, 10 yıldan daha kısa bir sürede Rus fosil yakıtlarından bağımsızlığa ulaşma hedefini teyit etti ve bunları istikrarlı, uygun fiyatlı, güvenilir ve temiz enerji kaynaklarıyla değiştirdi" ifadeleri kullanıldı.

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AB ve ABD'nin 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefine ve temiz enerji geçişi için yenilenebilir enerji de dahil olmak üzere sıcaklık artışını 1.5 santigrat derece sınırında tutma konusunda kararlı oldukları belirtildi.

ENERJİ GÜVENLİĞİ GÜCÜ

ABD ile Avrupa Komisyonu enerji iş birliğinin detaylarını belirlemek ve uygulamasını yürütmek için "Enerji Güvenliği" konusunda ortak bir görev gücü oluşturulacağını ve görev gücüne Beyaz Saray'dan bir temsilci ve Avrupa Komisyonu'ndan bir temsilcinin başkanlık edeceği belirtti.

Rusya, AB'nin gaz ihtiyacının yüzde 40'ını, petrol ithalatının dörtte birinden fazlasını karşılıyordu.

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