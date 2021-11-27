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Bursa ve Seferihisar'da lodos hayatı olumsuz etkiliyor

#Lodos#Bursa#Seferihisar
Bursa ve Seferihisarda lodos hayatı olumsuz etkiliyor

Bursa'da etkisini arttıran lodos, kentte hayatı olumsuz etkiliyor. Hızı saatte 60 kilometreye çıkan lodos nedeniyle, metruk bir binanın duvarı yıkılırken, devrilen ağaçlar nedeniyle otomobiller zarar gördü. İzmir'in Seferihisar ilçesinde de, dün akşam saatlerinde etkisini gösteren fırtına nedeniyle kıyıda bağlı olan iki amatör balıkçı teknesi alabora oldu, 4 teknede de hasar meydana geldi.

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Bursa'da hızı saatte 60 kilometreye çıkan lodos nedeniyle, merkez Yıldırım ilçesi Namazgah mahallesinde bulunan metruk bir binanın duvarı yıkıldı. Arabayatağı Mahallesi'nde ise uçan bir çatı otomobillerin üzerine düşerek, zarar verdi. Ayrıca, Kestel ilçesinde bir kamyonet lodos nedeniyle yan yattı.

AĞAÇLAR DEVRİLDİ, OTOMOBİLLER HASAR GÖRDÜ

Öte yandan, şiddetli rüzgar nedeniyle, Bursa genelinde ağaç devrildi. Devrilen ağaçlar nedeniyle cadde ve sokaklar ulaşıma kapanırken, nedeniyle çok sayıda araçta hasar meydana geldi.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, lodosun sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi ve ardından yağmurun başlaması bekleniyor.

Bursa ve Seferihisarda lodos hayatı olumsuz etkiliyor

SEFERHİSAR'DA FIRTINA HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Ege Denizi'nde etkisini sürdüren fırtına, dün akşam saatlerinden itibaren Seferihisar'da hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle, Sığacık Mahallesi'nde kıyıda bağlı olan iki amatör balıkçı teknesi iplerinin kopması sonucu alabora oldu. Fırtınada 4 teknede de hasar meydana geldi. Fırtına, ilçede etkili olmaya devam ediyor.

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#Lodos#Bursa#Seferihisar

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