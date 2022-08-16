Burdur'da iğrenç olay! Kimseye bahsetmemesini istemiş... İşte cezası

Haberin Devamı

Ortaokul öğrencisi İ.S.G., 18 Mart'ta öğle arasında okuldan çıktı. Eve gittiği sırada kızın elindeki resim dosyaları, rüzgarda uçuştu. Bunu gören Nadir Çin, çocuğa yardımcı olma bahanesiyle yanına yaklaştı. Çin, "Sana yemek ısmarlayayım" dediği çocuğu, çalıştığı İl Sağlık Müdürlüğü'nün arşiv odasına götürerek cinsel tacizde bulunup, fotoğraflarını çekti. Nadir Çin, çocuğa da yaşananlardan kimseye bahsetmemesi gerektiğini söyledi. Öğle arasında eve gelmeyen kızını merak eden anne, polise haber verdi. Okula gittiğinde polisi gören İ.S.G. ise yaşadıklarını anlattı. Çocuğun ifadesi sonrası gözaltına alınan Çin, İl Sağlık Müdürlüğü'nce de açığa alındı. Adliyeye sevk edilen Nadir Çin, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

BAKANLIK AVUKATI DA DURUŞMADA

Haberin Devamı

Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına Nadir Çin, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Mağdur çocuğun Çocuk İzlem Merkezi'nde psikolog eşliğinde verdiği ifadenin de izletildiği duruşmada, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü avukatı da hazır bulundu.

Son sözü sorulan Nadir Çin, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirtip, çocuğun yalan söylediğini öne sürerek, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, Nadir Çin'i 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 16 yıl hapis cezasına çarptırdı.