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Bunun adı: Vahşet! Eşini kızının gözü önünde öldürdü

#Adana#Cinayet#Kadın Cinayeti

Adana’da Fahri Koca adlı şahış şiddet uyguladığı için kendisinden boşanmak isteyen eşi Fadime Koca'yı kızının yanında sokak ortasında pompalı tüfekle öldürüp kaçtı. Bu sırada kadını uzman çavuş oğlu Resul ile kızı Nilüfer Koca’nın ağıtları yürek yaktı.

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Edinilen bilgiye göre olay Sarıçam ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Fadime Koca (45) kendisine evlendiğinden bu yana şiddet uyguladığını öne sürdüğü kocası Fahri Koca’dan (48) boşanmak için başvuru yaptı. 1’i erkek 3 çocuk annesi kadın bu sırada evden de ayrılarak çocuklarıyla başka bir eve taşındı. Kocası bu sürede kendisini sürekli ölümle tehdit ettiği için taşındığı evi de herkesten gizledi. Bugün saat 15.00 sıralarında da kızı Nilüfer Koca ile birlikte bakkala gidip evine dönerken kocası yolunu kesti.

Bunun adı: Vahşet Eşini kızının gözü önünde öldürdü

Fahri Koca bir süre konuştuğu işenin kafasına pompalı tüfekle kızının gözü önünde ateş edip olay yerinden kaçtı. Durumu gören vatandaşlar hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
Bunun adı: Vahşet Eşini kızının gözü önünde öldürdü

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

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Polis ise kaçan kocayı bulmak için çalışma başlattı. Bu sırada kadını uzman çavuş oğlu Resul ile kızı Nilüfer Koca’nın ağıtları yürek yaktı.

Bunun adı: Vahşet Eşini kızının gözü önünde öldürdü

Genç kadının cenazesi yapılan ilk incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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#Adana#Cinayet#Kadın Cinayeti

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