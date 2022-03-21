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Çok konuşulacak 'Suikast' iddiası! Putin bizzat talimat verdi: Hedefteki 3 isim

#RUSYA#Ukrayna#Ukrayna Savaşı
Çok konuşulacak Suikast iddiası Putin bizzat talimat verdi: Hedefteki 3 isim

Ukrayna istihbaratı başarısız olan üç suikast girişiminden sonra Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin de aralarında olduğu 3 kişi için bizzat talimat verdiğini duyurdu. Ukrayna'nın iddiasına göre, suikastı gerçekleştirecek Wagner grubu ülkeye giriş yaptı.

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Ukrayna Savaşı'nın başladığı ilk günden beri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bir numaralı hedefinin Zelenski olduğu; onu iktidardan indirerek ya da öldürerek yerine bir başkasını geçirmek istediği konuşuluyor. Ukrayna lideri Zelenski de bu iddiaları doğrulayarak, "Düşmanın bir numaralı hedefi benim, ikinci hedef ise ailem” demişti.

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UKRAYNA İSTİHBARATI DUYURDU: WAGNER GRUBU UKRAYNA'YA GİRDİ

Savaşın başladığı ilk hafta Zelenski'nin 3 ayrı suikast girişiminden sağ kurtulduğu dünya medyasında geniş bir şekilde yer almıştı.

İngiliz Telegraph Gazetesi'nde yer alan son iddiaya göre Rusya suikast planından vazgeçmiş değil. Ukrayna istihbaratı, Wagner Grubu suikastçılarının Volodymyr Zelenski ve lider ekibini öldürme emriyle Ukrayna'ya girdiğini açıkladı.

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PUTİN 3 İSİM İÇİN BİZZAT TALİMAT VERDİ

İstihbarat sorumluları, suikast talimatını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önceki başarısız girişimlerden sonra bizzat verdiğini duyurdu. Putin'in suikast talimatı verdiği isimler arasında Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, liderin sağ kolu olarak bilinen Başbakan Denys Shmyhal ve Genelkurmay başkanı Andriy Yermak yer alıyor.

PUTİN'İN ÖZEL ORDUSU, 6 BİN ÜYESİ VAR

Tahminen 6 bin üyeye sahip grup, 'Putin'in özel ordusu' olarak biliniyor ve daha öncelerde Suriye, Sudan ve Libya'daki çatışmalarda da boy gösterdi.

Grubun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen ünlü Rus milyarder Yevgeniy Prijogin tarafından finanse edildiği ileri sürülüyor.

Amerikalı yetkililer, geçtiğimiz günlerde Wagner'in savaşa dahil olduğuna dair işaretler gördüklerini ve paralı askerlerin ayrılıkçı Luhansk ve Donetsk bölgelerinde savaştıklarını iddia etmişti.

Çok konuşulacak Suikast iddiası Putin bizzat talimat verdi: Hedefteki 3 isim

Zelenksi daha önce Rusya'dan korkmadığını ve saklanmadığını belirterek bulunduğu konumu açıklamıştı

'SAVAŞ SUÇU' SUÇLAMALARI

Wagner grubu uzunca bir süredir dünyanın gündeminde. Rusya Devlet Başkanı ile isimleri beraber anılan grup daha önce konuşlandırıldıkları ülkelerde savaş suçlamaları ile karşı karşıya kaldı.

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Avrupa Birliği tarafından Wagner Grubu'ndan üç kişiye Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki insan hakları ihlalleri nedeniyle yaptırım uygulandı. AB'den yapılan açıklamada, "Wagner Grubu uluslararası hukuku ihlal ederek, şiddeti körüklemek, doğal kaynakları yağmalamak üzere dünyanın dört bir yanındaki çatışma bölgelerine özel askeri birlikler gönderdi" ifadeleri yer aldı.

Sky News, grubun Suriye'deki Beşar Esad yandaşlarına yardım etmek için askeri uçaklarla Suriye'ye gittiğini duyurmuştu ancak Rusya bu haberleri yalanlamıştı.

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