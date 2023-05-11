Bunu yapan insan olamaz

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Mersin Yenişehir’de otomobil alım satım işi yapan Suriye uyruklu Süleyman Hayanıketb’in oğlu Khaled (12), önceki gün öğle saatlerinde Türksat Sitesi’nin bahçesinde oynarken aniden ortadan kayboldu. Bir süre sonra da aileyi telefonla arayan bir kişi, çocuklarının elinde olduğunu, 400 bin Euro fidye vermeleri durumunda serbest bırakacağını, polise haber vermeleri durumunda ise öldüreceği tehdidinde bulundu. Ailenin inanması için de iple bağladığı çocuğun fotoğrafını gönderdi. Bunun üzerine Süleyman Hayanıketb, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri önce sitede araştırma yaptı. Yapılan araştırmada çocuğun siteden ayrılmadığı tespit edildi. Araştırmalarına devam eden polis ekipleri, 3 bloklu sitenin A blokun bodrum katına girdiğinde, kaçırılarak alıkonulan çocuğun halının arasına sarılmış haldeki cansız bedenini buldu. Boğularak öldürüldüğü belirlenin çocuğun cansız bedeni, otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Gözyaşlarına boğulan aile, çocuğu defnetti.

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BABAYLA BİRLİKTE ÇOCUĞU ARAMIŞ

Polis ekipleri ise cinayet şüphelisi olarak 17 yıldır site görevlisi olan evli ve 2 çocuk babası Hasan Cingöz’ü gözaltına aldı. İfadesi alınan zanlı suçunu itiraf etti. Bodrum katın anahtarının sadece Hasan Cingöz’de olduğu, olay günü ise sitenin güvenlik kameralarının kapalı olduğu öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cingöz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Baba Süleyman Hayanıketb, yaşadıkları sitede çalışan Cingöz’den şüphelenmediklerini belirterek, “Yıllardır yüz yüze bakıyorduk. Apartman aidatı için geldiğinde harçlık veriyorduk. Yardımcı oluyorduk. Hiç beklemezdik. Bizimle arama çalışmalarına katıldı. Hatta site grubunda paylaşmak için çocuğun fotoğrafını istedi. Çok üzgünüm. Adalete güveniyorum” dedi.

Site sakinlerinden Melek Erden ise Cingöz’ün 1.5 yıl önce uyuşturucu kullanırken gördüğünü belirterek, “Bunu yöneticiye de komşulara da söyledim. ‘Çocuklarımızın can güvenliği yok’ dedim. Bugüne kadar hep bir yolunu bulup kurtuluyordu. Olayı duyunca yıkıldım, şoktayım” ifadelerini kullandı.