Bunlar silahlanırken devlet neredeydi?

(Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün “Selefi dernekler ayaklanma için silahlanıyor” iddiaları) “Eğer bir kişi bunu biliyorsa, o ekolden gelen bir kişi kendisinin rakibi olarak gördüğü bir cemaatin silahlandığını, paramiliter güç oluşturduğunu biliyorsa ve bunun pek çok ilde olduğunu söylüyorsa ve savcılık onun söyleminden sonra harekete geçiyorsa o zaman bu ülkenin istihbaratı yok mu? Aslında bunu sorgulamamız lazım. Şimdi ben de vatandaş olarak merak ediyorum; bunlar silahlanırken bu devlet neredeydi?

O İDDİANAME ŞEREF MADALYASI

(Demirtaş hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman’ı “tehdit” ve “terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek” suçlarından iddianame hazırlanması) Bu tür iddiaları aslında Selahattin Demirtaş alacak, göğsünde şeref madalyası olarak takacak. Ne söylemiş ya! Efendim savcı bey rahatsız oluyor. Olmaz efendim. (Ahmet Davutoğlu ile görüşme) Keyifli bir görüşme oldu. (Adaylık) Hayır konuşulmadı, doğru da değildi konuşulması. (Gül aday olacak mı?) Hayır efendim. Ortada bir aday yok, talebimiz yok. (HDP ile görüşme) Görüşmek isterlerse elbette.

(AYM’nin Berberoğlu kararı) Anayasa Mahkemesi hak ihlali dedi, şimdi bunun gereğinin yapılması lazım.

(Bahçeli’nin açıklamaları) Beni, Erdoğan’ı ve Sayın Bahçeli’yi yalan makinesine bağlasınlar kim yalan söylüyor vatandaş seyretsin, ben buna hazırım.