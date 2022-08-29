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Bulgaristan'da kriz: TIR'lar günlerdir bekliyor

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#TIR#Bulgaristan#Kapıkule Sınır Kapısı
Bulgaristanda kriz: TIRlar günlerdir bekliyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2022 14:29

Bulgaristan gümrüğünde yaşanan laboratuvar krizi nedeniyle Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda TIR sürücülerinin bekleyişi devam ediyor. Özellikle meyve ve sebze taşıyan şoförler, ürünlerinin çürümesinden endişe ediyor.

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Bulgaristan’ın Kapitan Andreevo Gümrüğünde gıda analiz laboratuvarının kapatılması sebebiyle Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’ndaki tır sürücülerin bekleyiş saatleri uzuyor. Bekleme saatlerinin uzaması dolayısıyla TIR sürücüleri bu duruma çözüm bulunmasını istedi.

Bulgaristanda kriz: TIRlar günlerdir bekliyor

Yükünü Mersin’den alarak Ukrayna’nın başkenti Kiev’e götürmek için Kapıkule Sınır Kapısı’nda tır parkında bekleyen Kerem Keskin, “Kuru yük yükleyen tırların bekleme süresi yaklaşık olarak 42 saatten 52 saatte kadar değişebiliyor. Meyve yükü yükleyen TIR'ların ise bekleme süresi 24 saat sürüyor. Ben yükümü Mersin’den yükleyerek Ukrayna’nın başkenti Kiev’e götürüyorum. Artık Bulgaristan gümrüğünde yüklerimizin analizleri olmuyor. Alınan numunelerin analizleri başka yerde yapılıyor. Bu yüzden malın ve şoförlerin beklemesi süresi daha çok uzuyor. O nedenle hem firmalar hem de şoförler büyük sıkıntı yaşıyor. Buradaki analiz bu şekilde devam ederse narenciye mevsiminin başlamasıyla bize büyük bir sıkıntı oluşturacaktır” dedi.

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#TIR#Bulgaristan#Kapıkule Sınır Kapısı

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