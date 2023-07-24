Bugün yağmur çarşamba en sıcak gün

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, ülkenin kuzeydoğu kesimleri ile zamanla Marmara’nın kuzeyinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli, Kars ve Ardahan çevreleri ile Artvin’in iç kesimleri, Erzurum ve Ağrı’nın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ancak sıcaklıklar Marmara ve İç Anadolu’da 40 dereceyi bulurken Ege ve Akdeniz sahillerinde 45 dereceleri göstererek yine mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

YILIN EN SICAK GÜNÜ

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen çarşamba günü için aşırı sıcak uyarısında bulundu. Şen özetle şunları söyledi: “Batıda yüksek sıcaklık devam ediyor. Pazartesi günü ortalamaya dönecek ve İstanbul’un kuzey ve doğusunda gök gürültülü sağanak yağış olabilir. Çarşamba aşırı sıcak bir gün. Marmara, Ege, Akdeniz Bölgesi bu senenin en sıcak gününü yaşayacak.

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BİR DE HORTUM UYARISI

Yer seviyesinde çok sıcak hava var. Yüksek seviyelere (2 bin-3 bin metre) gelecek daha soğuk hava aşırı yağış ve hortumlara neden olabilir. Bosna Hersek’te olduğu gibi. Önümüzdeki hafta perşembe, cuma Batı Karadeniz kıyısında bu şartlar sağlanabilir. Şimdiden uyaralım. Isı çarpmalarının geri dönülmez sonuçları vardır. O nedenle çarşamba günü işiniz yoksa dışarı çıkmayın. Çıkacaklarsa da şapka gözlük ve açık renk bol elbise giysinler.”

BUGÜN HAVA NASIL

- Marmara: Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeybatı kesimleri parçalı bulutlu, Kırklareli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

- Ege: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

- AKDENİZ: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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- İÇ ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

- BATI KARADENİZ: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

- ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve az bulutlu, Artvin’in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

- DOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Kars ve Ardahan ile Erzurum ve Ağrı’nın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

- GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.