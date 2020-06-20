Bugün LGS saatinde sokaklar yasak

LGS ve YKS günleri uygulanacak sokağa çıkma yasağına ilişkin İçişleri Bakanlığı genelgesi ana hatlarıyla şöyle:

- 20 Haziran’da yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için 09.00 ile 15.00 saatleri arasında istisnalar hariç 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

- 27 Haziran’da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için de 09.30 ile 15.00 arasında sokağa çıkmak yasak.

- 28 Haziran’da yapılacak YKS’nin ikinci oturumu için de 09.30 ile 18.30 saatleri arasında istisnalar hariç 81 ilde yasak uygulanacak.

- Gerek LGS gerekse YKS sınavlarına girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını; özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.

- LGS ve YKS sınavlarına girecek adayların T.C. Kimlik Kartı başvurularının alınması amacıyla tüm il/ilçe nüfus müdürlükleri, LGS sınavı öncesine denk gelen 18-19 Haziran günleri saat 20.00’a kadar, LGS sınavının yapılacağı 20 Haziran 2020 Cumartesi günü ise 07.00-13.00 saatleri arasında açık olacak.

- YKS sınavı öncesine denk gelen 25-26 Haziran günlerinde de nüfus müdürlükleri saat 20.00’ye kadar, YKS sınavının yapılacağı 27 Haziran 2020 Cumartesi günü ise 07.00-13.00 saatleri arasında hizmet verecek.

- YKS sınavının yapılacağı 28 Haziran’da ise 07.00-16.00 saatleri arasında nüfus müdürlükleri açık tutulacak.

TOPLU TAŞIMADA DAHA ÇOK SEFER

- LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı günlerde başta sınava girecek adaylar ve yakınları ile sınav görevlilerinin (otobüs, minibüs, dolmuş, taksi gibi) şehir içi toplu ulaşımlarında herhangi bir aksama olmaması için belediyelerce gerekli tedbirler alınacak ve ihtiyaca göre sefer sayıları artırılacak.

- Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarından (uçak, otobüs, tren, vapur, feribot) biletleme yapmış olanlar sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.

MARKETLER AÇIK OLACAK

Sokağa çıkma yasağının uygulanacağı gün ve saatlerde, ekmek üretiminin yapıldığı fırın, unlu mamul ruhsatlı işyerleri ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı-satıldığı iş yerleri açık olacak. Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri de açık.

Engelli kişiler hariç diğer vatandaşlar araç kullanmamak şartı ile evine en yakın market, bakkal ve fırınlara giderek ihtiyaçlarını alabilecek. Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları açık olacak. Daha önce uygulanan sokağa çıkma yasağındaki kurallar geçerli olacak.