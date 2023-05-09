Bugün Dünya Çölyak Günü... Tek çözüm diyet

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9 Mayıs Dünya Çölyak Günü nedeniyle açıklama yapan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Faruk Beşer, “Lütfen bu fırsatçılara karşı uyanık olun” diyerek uyarılarda bulundu.

GELİŞİMİ ETKİLİYOR

Çölyak hastalığının diyet dışında hacamat, biorezonans, sözde aşı ya da sözde ilaç gibi yöntemler ile hastaları tedavi ettiğini iddia edenler olduğunu söyleyen Prof. Dr. Beşer, “Bu asla önerilmeyen ve çok da zararlı sonuçları olan bir durum. Bir çölyak hastası özellikle de gelişim çağında diyete uymadığı takdirde kalıcı boy kısalığı gelişir. Erişkinlerde de diyete uyulmadığı zaman kanser, otoimmün hastalık riski gibi riskler artıyor. Lütfen aileler bu tür şarlatanlara inanmasın ve diyeti uygulasın. Bunun bir geri dönüşü yok. Lütfen şarlatanlara inanmayın ve diyeti uygulayın” dedi.

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Türkiye’de glütensiz paketli gıda üreticilerinden biri olan Eksun Gıda Genel Müdürü Ahmet Demir, “Glütensiz ürün üretim sürecinde, çoğu ürüne kıyasla çok daha hassas gerekliliklere ve yeterliliklere sahip bir üretim hattına ihtiyaç var. Her aşamada hammadde ve ürünlere analizler gerçekleştirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

DÜŞÜNMEK ZORUNDA

Seray Ardıç 8 yaşında Çölyak hastası teşhisi koyulmuş bir genç kadın. Şu anda 21 yaşında ve 13 yıldır bu hastalık ile yaşıyor. “Yediğim her öğünü, ağzıma attığım her lokmayı detaylıca düşünmem gerekiyor” diyor.