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Helikopterlerle yapılan denetimler özellikle; Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Muğla, Sakarya, Yozgat, Adana, Ağrı, Balıkesir, Batman, Burdur, Diyarbakır, Isparta, Niğde, Osmaniye, Tekirdağ, Yalova ve Van illerinde yoğunlaşacak. ‘Bu yolda sana çok güveniyoruz’ mottosuyla hazırlanan afişler başta olmak üzere ‘Bayramınız kemerli olsun’, ‘Trafikte her yıl daha iyiye’, ‘Kemerim hep aklımda’, ‘Yayalar kırmızı çizgimiz’, ‘Yol ver hayata’ ve ‘Bir hareketine bakar hayat’ sloganları da sürücülerin ve yolcuların emniyet kemeri kullanma oranını artırmak için hatırlatıcı nitelikte kullanılacak.