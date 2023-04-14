Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

‘Bu yolda sana çok güveniyoruz’

Güncelleme Tarihi:

#İçişleri Bakanlığı#Ramazan Bayramı#Rehber
‘Bu yolda sana çok güveniyoruz’
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2023 07:00

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine ‘2023 Yılı Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri’ konulu genelge gönderdi. Bugün başlayan ve 24 Nisan’a kadar sürecek tedbirler çerçevesinde, 13 helikopter ve 138 dron ile 2 bin 626 saat trafik denetimi yapılacak.

Haberin Devamı

Helikopterlerle yapılan denetimler özellikle; Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Muğla, Sakarya, Yozgat, Adana, Ağrı, Balıkesir, Batman, Burdur, Diyarbakır, Isparta, Niğde, Osmaniye, Tekirdağ, Yalova ve Van illerinde yoğunlaşacak. ‘Bu yolda sana çok güveniyoruz’ mottosuyla hazırlanan afişler başta olmak üzere ‘Bayramınız kemerli olsun’, ‘Trafikte her yıl daha iyiye’, ‘Kemerim hep aklımda’, ‘Yayalar kırmızı çizgimiz’, ‘Yol ver hayata’ ve ‘Bir hareketine bakar hayat’ sloganları da sürücülerin ve yolcuların emniyet kemeri kullanma oranını artırmak için hatırlatıcı nitelikte kullanılacak.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İçişleri Bakanlığı#Ramazan Bayramı#Rehber

BAKMADAN GEÇME!

Gelmiş geçmiş en azılı suçlulardan biriydi... Çakal Carlosu sağ kolunun ihaneti mi yakalattı

Gelmiş geçmiş en azılı suçlulardan biriydi... Çakal Carlos'u sağ kolunun ihaneti mi yakalattı?

#Çakal Carlos
Korkutan rapor: Kolon kanseri gençlerin hastalığı oluyor Hastalığın yaşı neden bu kadar düştü ‘Bu durum endişe verici’

Korkutan rapor: Kolon kanseri gençlerin hastalığı oluyor! Hastalığın yaşı neden bu kadar düştü? ‘Bu durum endişe verici’

#Sağlık
Bir yanda kuraklık, bir yanda seller, bir yanda yükselen deniz suları... Peki ne yapacağız Dünya bu çözümleri tartışıyor...

Bir yanda kuraklık, bir yanda seller, bir yanda yükselen deniz suları... Peki ne yapacağız? Dünya bu çözümleri tartışıyor...

#Su Baskını