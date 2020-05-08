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AA - Fotoğraflar: İHA
Haber Giriş: 08.05.2020 - 19:19,Son Güncelleme:

Bu tarihi eserler Roma dönemine tanıklık etti.. Kütahya'daki kazıda ele geçirildiler

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Bu tarihi eserler Roma dönemine tanıklık etti.. Kütahya'daki kazıda ele geçirildiler
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Kütahya'nın Aslanapa ilçesindeki kaçak kazı operasyonunda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eserler ele geçirildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Aslanapa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karadiğin köyü yakınlarındaki 1. derece sit alanında bulunan tümülüste bir şüpheli olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Kaçak kazı yapılan bölgede yakalanan İ.T'nin üzerinde ve evinde yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 27 sikke, 8 taş obje, 4 yüzük, 12 metal obje ile kazıda kullanılan dedektör, kazma, kulaklık, el feneri ve eldiven ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin, işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Bu tarihi eserler Roma dönemine tanıklık etti.. Kütahyadaki kazıda ele geçirildiler

Bu tarihi eserler Roma dönemine tanıklık etti.. Kütahyadaki kazıda ele geçirildiler

Bu tarihi eserler Roma dönemine tanıklık etti.. Kütahyadaki kazıda ele geçirildiler

Bu tarihi eserler Roma dönemine tanıklık etti.. Kütahyadaki kazıda ele geçirildiler

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