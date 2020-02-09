'Bu sözlere Rumlar sevinir'

SKANDAL SÖZLER



KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İngiliz gazetesi The Guardian’a skandal açıklamalarda bulunmuştu. Akıncı, tepki çeken açıklamalarında özetle şöyle demişti: “İkinci bir Tayfur Sökmen (Hatay’ın ilk ve tek cumhurbaşkanı) olmayacağım. Federal çözüm için acele etmemiz lazım. (Rumlarla) Birleşme başarılamazsa, Kuzey Kıbrıs daha fazla (Türkiye’ye) bağımlı hale gelir, Ankara tarafından yutulabilir ve de facto Türkiye iline dönüşebilir. Kıbrıslı Türkler laik, demokratik ve çoğulcu kimliğini korumak istiyor. Kuzey Kıbrıs’ın Türkiye’ye bağlanması korkunç olur.”

OY İÇİN YAPIYOR

KKTC Başbakanı Ersin Tatar da Akıncı’ya tepki gösterdi. Akıncı’nın oy uğruna olmayan bir konuyu gündeme getirdiğini belirten Tatar, yazılı açıklamasında şöyle dedi: “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıslı Türklerin iradesi ile yaşasın ve yücelsin diye kuruldu. Sayın Akıncı’nın buna rağmen Türkiye’nin KKTC’yi vilayet yapacağı gibi bir iddia ileri sürmesi temelsizdir. Biz eminiz ki halkımız kendisine hiçbir yararı olmayan bu tutuma gereken yanıtı Sayın Akıncı’yı seçmeyerek sandıkta gösterecektir.”(Ömer BİLGE)

ÖMER ÇELİK: ‘KIBRIS TÜRKÜNE DÜŞMAN GİBİ’



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Akıncı’yı Türkiye’ye yönelik saygısız sözlerinden dolayı özür dilemeye çağırdı.

O MAKAM ONURLUDUR



Çelik şunları söyledi: “KKTC Cumhurbaşkanlığı makamı son derece saygın ve onurlu bir makamdır. Fakat bu makamda oturan Sayın Akıncı’nın yaptığı açıklamalar Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Kıbrıs Türkünün haklı davasına karşı saygısız ifadelerle doludur. Kıbrıs Türkünün davasına düşman olanların söylemlerine benzer açıklamalar yapmaktadır. Akıncı, yaptığı açıklamalarla Türkiye Cumhuriyeti’ne ve milletimize karşı yaptığı saygısızlıktan dolayı özür dilemelidir. Akıncı, KKTC Cumhurbaşkanlığı makamının neyi temsil ettiğini öğrenmemekte ısrar ediyor. Ama Kıbrıs Türk davasına husumet besleyenlere destek verecek açıklamalar yapma konusunda ısrarcı davranıyor.”

DEVLET BAHÇELİ: DERHAL İSTİFA ET

MHP Lideri Devlet Bahçeli de Akıncı’ya sert tepki gösterdi ve derhal istifa etmesi gerektiğini söyledi.

TÜRKİYE HUSUMETİ

Yazılı bir açıklama yapan Bahçeli şöyle dedi: “Kıbrıs Türklüğü’nün tarihsel hak ve çıkarlarını namuslu şekilde savunmak yerine, Akdeniz’de karanlık hesap yapan küresel emperyalizmin değirmenine su taşıyan ve Rumların stratejik hesaplarına hizmet eden bu şahıs milli gerçeklerden bütünüyle kopmuştur. Bu ayıp ve ahlaksızlığın hiçbir vicdanda, hiçbir siyasi anlayışta yeri olamayacaktır. İşgal ettiği koltuğa layık olmadığı açıktır.” ANKARA