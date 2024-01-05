Bu sene 300 şarj istasyonu kuracak

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Konuyla ilgili yazılı açıklamada bulunan ENYAKIT Genel Müdürü Tayfun Şenses, halen kurulu ağın tamamının hızlı şarj cihazından oluştuğunu vurguladı. Şenses, şu bilgileri verdi: “Bu özellikte olan tek firmayız. Sabit fiyat avantajı ile kullanıcılarımızı ayrıcalıklı bir dünya ile buluşturuyor, araç şarj işlemlerinde, alım miktarına göre kademeli indirim sağlayan ilk firmayız. ENYAKIT üyeleri, yüksek hızlı şarj istasyonlarını kullandıkça, indirim kazanıyor. Böylece elektrikli araçlarını özgürce kullanırken, bütçelerini de koruyan doğa dostu bir ekosistemin de parçası oluyorlar. Sarp Sınır Kapısı’nda da Cizre’de de Samsun’da da varız. Sloganımız araçlara özgürce seyahat ettirmek. 2024 yılında da bu stratejimizi devam ettirerek, ENYAKIT’ı müşterilerimize daha geniş bir hizmet yelpazesi sunabilen bir marka olarak konumlandıracağız.”