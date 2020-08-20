Bu müjde yeni bir dönem başlatacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni’nde, büyük merak uyandıran bir müjde açıklaması yaptı. Erdoğan özetle şunları söyledi:

SEVR’E BOYUN EĞMEYECEĞİZ

“Özellikle ‘Doğu Akdeniz’de ne işimiz var?’ diye soran muhalefetin bu hususları iyi dinlemesini, öğrenmesini istiyorum. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’den Libya’ya kadar yürüttüğü mücadele sadece bir hak mücadelesi değil, bir istikbal mücadelesidir. Vatanımızı savunmak için ne kadar önemli gayretler veriyorsak, bugün mavi vatanı savunmak da o derece önemlidir. Bir asır önce nasıl millet olarak Sevr’i yırtıp atmışsak, bugün de Doğu Akdeniz’de ülkemize dayatılmaya çalışılan Sevr’e boyun eğmeyeceğiz.

YÜZDE YÜZ HAKLIYIZ

Yüzde yüz haklı olduğumuz bu meselede şayet korsanlığa prim verirsek gelecek nesillerin yüzüne bakamayız. Evlatlarımıza kendi haklarını dahi savunmaktan aciz, özgüven ve cesaret yoksunu bir ülke teslim edemeyiz. Maalesef birçok alanda geçmişte yapılan hataların bedelini ödemek zorunda kaldık. Özellikle tek parti CHP’sinin dış politikada bıraktığı kötü mirasın ceremesini 83 milyon olarak çekiyoruz. Misak-ı Milli sınırlarımıza sahip çıkılmamasıyla, Adalar meselesinde ürkek davranılmasının ülkemize çok büyük maliyeti olmuştur. Sadece uğrunda şehitler verdiğimiz toprakları kaybetmedik güneydeki zengin enerji kaynaklarının da dışında bırakıldık.

CHP KONTROLÜNÜ KAYBETTİ

Aynı şekilde Ege ve Akdeniz’de yüzleştiğimiz kronik sorunların temelinde bu dönemde yapılan yanlış hamleler bulunuyor. Zamanın şartlarına sığınarak hataları örtmeye çalışmak kolaycılıktır. CHP’nin anakaramızdan bir taş atımı mesafedeki Adaların nasıl elimizden alındığını milletimize izah etmesi gerekiyor. CHP bu kötü mirası ile yüzleşmek yerine, Rum ve Yunan tezlerinin savunuculuğunu yapmaktadır. Bu konuda CHP kontrolünü kaybetmiştir. Siyasi hırslarını ülkenin çıkarları önüne koyan bir partiden milli ve yerli tavır beklemek elbette gerçekleşmesi zor bir hayaldir. Ancak Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de attığı adımlar günlük siyasete kurban edilemeyecek kadar stratejik öneme sahiptir.

SALGIN KONTROL ALTINDA

Dünya genelinde 800 bin insanın ölümüne neden olan bir sağlık krizinin üstesinden gelmek kolay değildir. Salgın günlük yaşantımızın her alanını etkilemiştir. Ülkemiz bu salgını en başarılı şekilde yöneten nadir ülkelerden biridir. Son dönemde vaka sayılarında kısmi bir artış yaşansa da salgın halen kontrolümüz altındadır. Rusya, Ukrayna ve Almanya’dan gelen misafirlerimizle turizm toparlanmaya başlamıştır.

BU MÜJDENİN RÜYASI İÇİNDEYİZ

İnşallah cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyorum. Bu müjdenin hayalleri, rüyası içindeyiz. Cuma günü, Türkiye’de, yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum. Açıklarsam bu işin heyecanı kaybolur, onun için açıklamamakta fayda var.”

HİÇ KİMSE BİZİ MAHRUM BIRAKAMAZ

Erdoğan konuşmasında CHP’ye de şöyle yüklendi: “CHP’den yurtdışındaki dostlarına taşeronluk yapmak yerine, Doğu Akdeniz meselesinde Türkiye eksenli hareket etmesini istiyoruz. Rum ve Yunan tezlerine sözcülük yapmasını değil, milletin hissiyatına uygun davranmasını bekliyoruz. Türkiye Doğu Akdeniz’de hakkını sonuna kadar aramakta kararlıdır. Hiçbir sömürgeci güç, tehdit, ülkemizi bu bölgede var olduğu tahmin edilen zengin petrol ve doğalgaz kaynaklarından mahrum bırakamaz”

DİYALOG YOLUNU AÇACAK ADIMLAR BEKLİYORUZ

"Biz medeniyetler beşiği Akdeniz’de gerilim ve kavga istemiyoruz” diyen Erdoğan şöyle devam etti: “Biz sadece milletimizin hakkını, KKTC Türklerinin hukukunu savunuyoruz. Onca çifte standartlara rağmen uluslararası hukuktan taviz vermedik. Gerilim yerine müzakerelerin, kavga yerine meselelerimizi konuşarak, anlaşarak çözmenin peşinde olduk. Bugün de aynı samimiyetle hareket ediyoruz, muhataplarımızdan da gerilimi tırmandıracak değil, diyalog yolunu açacak adımlar bekliyoruz. İnşallah kısa sürede bu meseleyi çözüme kavuşturacağımıza inanıyorum.”

MÜJDE İÇİN TAHMİN YARIŞI: ‘YA PETROL, YA GAZ YA DA ALTIN BULDUK’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cuma günü açıklayacağını söylediği ‘müjde’ sosyal medyada da yankılandı ve çeşitli tahminlere yol açtı. Kimileri Türkiye’nin altın madeni keşfettiğini, kimileri de gaz veya petrol bulduğunu yazdı. Kulislerde dolaşan bir başka iddiaya göre de Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma günü KKTC Başbakanı Ersin Tatar’ı ağırlayacak, hemen arkasından ‘müjde’yi açıklayacak.

BAKAN ALBAYRAK’TAN ‘MÜJDE’ AÇIKLAMASI: TÜRKİYE İÇİN BİR EKSEN DEĞİŞİKLİĞİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni’nin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı ‘müjde’yle ilgili şöyle konuştu: “Önümüzdeki günlerde daha güzel haberlerle Türkiye inşallah daha mutlu ve güçlü şekilde geleceğe uyanacak.

CUMAYI BEKLEYELİM

(Cuma günü açıklanacak müjde) Hakikaten Türkiye için bir eksen değişikliği, değişim ve dönüşüm noktasında önemli bir süreç olacak, önemli bir haber olacak. Onun için Cumhurbaşkanımızın söylediğinin ötesine bir kelime daha söylemek doğru olmaz. Cumayı bekleyelim. Biraz meraklanalım. Türkiye açısından inşallah çok daha güzel günler bizi bekliyor. Siz yeter ki doğru iş yapmaya, doğru hedeflerle doğru adımlar atmaya devam edin, sonuç her anlamda gelecektir, yeter ki bu millete inandığınız sürece.”

ERDOĞAN BEŞTEPE’DE BÜYÜKELÇİLERİ KABUL ETTİ Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan’ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Kumar Panda’yı Beştepe’de kabul etti. Kabulde Büyükelçi Sanjay Kumar Panda, güven mektubu sundu. Erdoğan Panda’nın, eşi ve büyükelçilik mensuplarıyla fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro’yu da kabul etti. Kabulde, Büyükelçi Magro, Erdoğan’a güven mektubu sundu.