Bu kuyrukluyıldızın tekrarı 50 bin yıl sonra! Comet’i izleme kılavuzu

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Aslında biyolog olan ve hobi olarak astrofotoğrafçılık yapan Uygar Mitat, kuyrukluyıldızın nasıl oluştuğunu şu sözlerle anlatıyor: “Comet 2022 E3 (ZTF), adından da anlaşılacağı gibi 2022 yılında keşfedilen bir kuyrukluyıldız. Ancak Dünya’ya yaklaştıklarında keşfedilebilen kuyrukluyıldızlar özetle, gezegenlerin oluşumu sırasında meydana gelmiş buz, toz ve kayalardan oluşan gök cisimleri olarak biliniyor. Yani aslında yıldız değiller. Neptün tarafından geliyorlar. Güneş’in çevresinde hareket ediyorlar ve elips şeklinde bir yörüngeleri var. Zaman zaman Güneş’e yaklaşıyorlar ve bu ışık sayesinde Dünya’dan görünebilir hale geliyorlar. Güneş rüzgârları nedeniyle çekirdeğin dışına doğru itilen toz ve gazlar da kuyruk gibi görülüyor.

MODERN İNSAN İLK KEZ GÖRECEK



Astronomlar kuyrukluyıldızların yörüngelerini hesaplayarak tahminen ne kadar sürede aynı noktada olacaklarını hesaplıyorlar. Comet 2022 E3’ün de 50 bin yıl sonra aynı noktaya geleceği tahmin ediliyor. Yani 50 bin yıl önce bu noktadaymış ki bu da Neandertaller dönemine denk geliyor. Modern insan buna ilk kez tanık olacak diyebiliriz. ‘Yaşamda bir kez’ (Lifetime event) olarak adlandırılan bir deneyim yaşayacağız. Bir diğer özelliği, Temmuz 2020’de ‘NEOWISE’ kuyrukluyıldızından bu yana çıplak gözle görülen ilk kuyrukluyıldız olacak olması. NEOWISE kadar büyük olmasa da görmek mümkün olacak.”

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EN İYİ TARİH 1 ŞUBAT

Mitat, kuyrukluyıldızın en net izlenebileceği tarihin 1 Şubat olduğunu söylüyor:



“Hava durumu anlık olarak değiştiğinden, koşulları daha iyi tahmin eden ve daha iyi organize olanlar görebilecek. En parlak olacağı tarihler 1 Şubat ve civarı. 1-2 Şubat tarihlerinde Dünya’ya en yakın konuma gelse de şubat ayı boyunca profesyoneller tarafından teleskopla gözlemlenebilecek.”

10 PÜF NOKTASI

Comet 2022 E3’ün hava koşulları uygun olursa Türkiye’den de görülebileceğini belirten astrofotoğrafçı Uygar Mitat, amatör gözlemciler için tavsiyelerini şu şekilde sıraladı:

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1- Havanın açık ve bulutsuz olduğu bir yer bulun.

2- Şehir ışıklarını arkanıza alacak şekilde kuzey yönü açık ve karanlık bir yer seçin. Öncesinde keşif de yapabilirsiniz.

3- Yabani hayvan ve diğer tehlikelere karşı güvenli yerleri seçin, ıssız yerlere tek başınıza gitmeyin.

4- Hava çok soğuk olacak. Buna ek olarak, gece ısı farkını da göz önüne alarak kıyafet seçin.

5- Sıcak içecek soğuk havada iyi gider. Yanınıza termosla içecek alın.

6- Hava koşulları uygunsa çıplak gözle görebilirsiniz ancak yine de yanınıza dürbün almayı unutmayın.

7- Stellarium, Skyview gibi gök cisimlerinin yerini anlık gösteren uygulamaları önceden telefonunuza yükleyin.

8- Uygulamada arama kısmına ‘Comet 2022 E3 (ZTF)’ yazarak gökyüzünde bakacağınız yönü belirleyin.

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9- Uygulamanız yoksa, kuzeyde Büyük Ayı ve Küçük Ayı takımyıldızları yönüne dönün.

10- Olabildiğince yüksek, karanlık ve kuzey yönü açık bir bölgede sabırlı bir şekilde bu tarihi ana şahitlik etmeyi bekleyin.