Bu kez adres Londra

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD’de Boston ve Washington’u kapsayan “bilim ve teknoloji” ziyaretinin ardından yarın da Londra’ya “finans buluşmaları” için gidiyor.

Verilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, 2-4 Kasım tarihlerini kapsayan bu ziyaretinde, yenilikçi teknoloji fonları başta olmak üzere Türkiye’ye sürdürülebilir, iklime dost ve katma değeri yüksek yabancı yatırım girişimi sağlayacak söz sahibi kurum ve kuruluşlar ile görüşmeler yapacak. CHP Lideri’nin bu programla ülkeye temiz ve üretken yatırım kaynaklarını çekme zemini aradığı belirtildi.

BAĞIMSIZ YATIRIMCILAR

Yeni teknolojiler ile yeşil (doğa dostu)–adil dönüşümü de içine alan yatırımcı ağları ile buluşacak olan Kılıçdaroğlu, önde gelen bağımsız yatırımcı ve fon temsilcileriyle bir araya gelecek. Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik krizden çıkış yoluna ilişkin görüşlerini de paylaşacak.

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Öte yandan Kılıçdaroğlu, önceki gün “21. Yüzyılda Milliyetçilik” konulu toplantıda ülkücülerle buluştu. Kılıçdaroğlu’nu salonun girişinde bozkurt işaretiyle karşılayan ülkücüler, “Bozkurt Kemal” sloganı attı.

SPK TEPKİSİ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, SPK’daki görev değişikliklerinin ardından sosyal medya mesajında, “SPK’da görevden almalar yetmez. Tespit komisyonu bu süreçte borsada milletten ne çalındığını derhal belirlemeli, manipülatif operasyonlarla haksız zenginleşenlerin mal varlıklarına el konulmalı ve küçük yatırımcının zararı tazmin edilmelidir. Bunun altında hiçbir şeyi kabul etmem” dedi.

YUNAN ELÇİ’DEN CHP’YE ZİYARET

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yunanistan’ın Türkiye Büyükelçisi Christodoulos J. Lazaris’i parti genel merkezindeki makamında kabul etti. Görüşmede Kılıçdaroğlu’na CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke eşlik etti.