Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bu kez adres Londra

Güncelleme Tarihi:

#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#İngiltere
Bu kez adres Londra
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2022 07:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, günlerce konuşulan ABD gezisinden sonra yarın İngiltere’ye gidiyor. Kılıçdaroğlu Londra gezisinin ana temasını ‘finans buluşmaları’ olarak belirledi.

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD’de Boston ve Washington’u kapsayan “bilim ve teknoloji” ziyaretinin ardından yarın da Londra’ya “finans buluşmaları” için gidiyor.

Verilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, 2-4 Kasım tarihlerini kapsayan bu ziyaretinde, yenilikçi teknoloji fonları başta olmak üzere Türkiye’ye sürdürülebilir, iklime dost ve katma değeri yüksek yabancı yatırım girişimi sağlayacak söz sahibi kurum ve kuruluşlar ile görüşmeler yapacak. CHP Lideri’nin bu programla ülkeye temiz ve üretken yatırım kaynaklarını çekme zemini aradığı belirtildi. 

BAĞIMSIZ YATIRIMCILAR

Yeni teknolojiler ile yeşil (doğa dostu)–adil dönüşümü de içine alan yatırımcı ağları ile buluşacak olan Kılıçdaroğlu, önde gelen bağımsız yatırımcı ve fon temsilcileriyle bir araya gelecek. Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik krizden çıkış yoluna ilişkin görüşlerini de paylaşacak.

Haberin Devamı

Öte yandan Kılıçdaroğlu, önceki gün “21. Yüzyılda Milliyetçilik” konulu toplantıda ülkücülerle buluştu. Kılıçdaroğlu’nu salonun girişinde bozkurt işaretiyle karşılayan ülkücüler, “Bozkurt Kemal” sloganı attı.

 

SPK TEPKİSİ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, SPK’daki görev değişikliklerinin ardından sosyal medya mesajında, “SPK’da görevden almalar yetmez. Tespit komisyonu bu süreçte borsada milletten ne çalındığını derhal belirlemeli, manipülatif operasyonlarla haksız zenginleşenlerin mal varlıklarına el konulmalı ve küçük yatırımcının zararı tazmin edilmelidir. Bunun altında hiçbir şeyi kabul etmem” dedi.

Bu kez adres Londra

YUNAN ELÇİ’DEN CHP’YE ZİYARET

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yunanistan’ın Türkiye Büyükelçisi Christodoulos J. Lazaris’i parti genel merkezindeki makamında kabul etti. Görüşmede Kılıçdaroğlu’na CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke eşlik etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#İngiltere

BAKMADAN GEÇME!

Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin... Ev masraflarına dikkat Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli

'Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin...' Ev masraflarına dikkat! Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli?

#Emlak
İki satırı bir araya getiremez demişlerdi: Bütün aile korku içinde Harrynin yazdıklarını bekliyor

'İki satırı bir araya getiremez' demişlerdi: Bütün aile korku içinde Harry'nin yazdıklarını bekliyor

#Prens Harry
Lavlar arasında ülkelerini kaybeden Montserrat milli takımı küllerinden yeniden doğdu: Oyuncularımızı Football Managerdan buluyoruz

Lavlar arasında ülkelerini kaybeden Montserrat milli takımı küllerinden yeniden doğdu: Oyuncularımızı Football Manager'dan buluyoruz

#Montserrat

BAKMADAN GEÇME!

Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin... Ev masraflarına dikkat Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli

'Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin...' Ev masraflarına dikkat! Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli?

#Emlak
İki satırı bir araya getiremez demişlerdi: Bütün aile korku içinde Harrynin yazdıklarını bekliyor

'İki satırı bir araya getiremez' demişlerdi: Bütün aile korku içinde Harry'nin yazdıklarını bekliyor

#Prens Harry
Lavlar arasında ülkelerini kaybeden Montserrat milli takımı küllerinden yeniden doğdu: Oyuncularımızı Football Managerdan buluyoruz

Lavlar arasında ülkelerini kaybeden Montserrat milli takımı küllerinden yeniden doğdu: Oyuncularımızı Football Manager'dan buluyoruz

#Montserrat