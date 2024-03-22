Bu dehşete bu körlük isyan ettirdi

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İSTANBUL Bağcılar’da, süngerle kaplayarak ses izolasyonu sağladığı dükkânındaki bir odada çocuklara cinsel istismarda bulunduğu ve sapıklığı kayıt altına aldığı gerekçesiyle tutuklanan 60 yaşındaki sucu Metin Şenay’a 196 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, korku dükkânında yaşananlar tüm detaylarıyla yer aldı.

Metin Şenay kendisini tanıyanlara göre agresif ve kavgacı biriydi. Ancak çocuklara çok ilgiliydi. Gaziosmanpaşa’da yaşadığı 2008 yılında bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiaları ortaya atıldı. Çocuğun ailesi şikâyetçi olunca gözaltına alındı, hakkında dava açıldı. Ancak yeterli delil bulunamadığı için yargılandığı bu davadan beraat etti. Metin Şenay 2009 yılında Bağcılar’a taşındı, Metin Su isminde bir işyeri açtı.

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Metin Şenay’ın dükkânın arka kısmında bulunan odayı ‘korku odası’na çevirmeden önceki hali.

DİLDEN DİLE KONUŞULUYORDU

Metin Şenay sokaktaki çocuklarla çok ilgileniyordu. Bedava su dağıttığı çocuklar hep onun dükkânındaydı. Aslında bu mahallede çeşitli söylentilere sebep oldu ancak devamı gelmedi. Hatta, olayların ortaya çıkmasının ardından bazı mahalleli çocukların çığlık seslerini duyduklarını iddia etti. 24 Mayıs 2023 günü su dükkânının olduğu sokakta oturan 11 yaşındaki M.Y. o gün okuldan eve gelmedi. Polis dükkânı bastı ve korku odasını buldu. M.Y. dükkânın arkasındaki bir odada yarı baygın halde bulundu. Odanın duvarları çığlık seslerinin dışarıdan duyulmaması için süngerle kaplanmıştı. Zifiri karanlık olan odanın duvarlarında kan lekeleri vardı ve “Kesinlikle bağırma” gibi yazılı küçük kâğıtlar yapıştırılmıştı.

‘KİMSEYE YÜZÜNÜ GÖSTERMEDİ’

Gözaltına alınan Metin Şenay’ın telefonundan yüzlerce video çıktı. Videolarda başka mağdur çocuklar da vardı. O çocuklardan biri olan R.Ş. şimdilerde 19 yaşındaydı. R.Ş. 10 yıl boyunca Metin Şenay’ın istismarına maruz kalmıştı. R.Ş.’nin annesi S.Ş. ifadesinde, “Öyle bir şeytanmış ki, hiç kimseye yüzünü göstermemiş. Öyle sucumuzdu, gidip geliyordu. Fark etmedim” dedi.

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Metin Şenay’ın telefonunda videoları bulunan 13 yaşındaki M.Ö. ile 14 yaşındaki E.Ö. ise baldızının çocuklarıydı. İki çocuğa ait videolar 2019 ile 2023 tarihleri arasında kayıt altına alınmıştı. M.Ö. ile E.Ö.’nün ailesinin yaşananlardan haberinin olmadığı belirlendi. İki çocuk pedagog eşliğinde verdikleri ifadelerinde yaşadıklarını anlattı ve şikâyetçi oldu.

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‘TÜM ÇOCUKLAR DÜKKÂNINA GİRİYORDU’

- Mahallede oturan Nurettin Gençtir gazetecilere o gün yaşananları şöyle anlattı: “Mahalleli olarak olayın ortaya çıktığı ilk gün hiç uyumadık. Bu ülkede adalet varsa bu adamın en ağır cezayı almasını isterim. Tecavüze uğrayan kişi benim çocuğum da olabilirdi. Mahalledeki bütün çocuklar onun dükkânına giriyordu. Metin Şenay onlara çikolata alıyordu. Çocuklar oradan su içiyordu. Bunlar gözümüzün önündeydi diye bir şey yapamıyordu. Ama bizim işe gittiğimiz süreçte içeride ne yaşandığını bilmiyoruz. Şimdi 4 çocuğu konuşuyoruz. Ancak illaki konuşamayan, susan çocuklar vardır.”

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BAKANLIK: SÜRECİN TAKİPÇİSİYİZ

- Konuyla ilgili açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan “Haberlere konu olan şahsın tutuklu olarak yargılandığı soruşturma sürecini en başından beri yakından takip ederek davanın açılması ile birlikte müdahillik talebinde bulunduk. Haberlerde ismi geçen iki çocuğumuz 17 Kasım 2023 tarihinden itibaren devlet korumasında bulunmakta, istismara uğradığı iddia edilen diğer çocuklarımızla ilgili mesleki çalışmalar ise sürdürülmektedir. Bakanlık olarak tutuklu yargılanan şahsın en ağır cezayı alması için yargı sürecinin yakın takipçisi olmayı sürdüreceğiz” dedi.