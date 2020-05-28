Bu da deniz maskesi: Ağız, burun ve gözleri kapatan dalış şnorkeli

PROF. DR. AYNUR EREN TOPKAYA (Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı):

Kesinlikle doğru bir saptama. Bu konuda bir araştırma olduğunu ben bilmiyorum, rastlamadım. Sadece ağız ve burundan çıkacak sekresyonlarla değil, denizde tuvaletini yapanlar olduğunu da düşünürsek, bu virüs idrarla da çıkıyor bunu da biliyoruz. Deniz suyu ile bulaş riskinin olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle en azından enfeksiyon sıklığının yüksek olduğu süre için ağız, burun ve gözleri kapatan maskeli dalış şnorkeli ile dalmak ve yüzmek daha emniyetli olur.

KORONADA TALASEMİ SORUSU



Sevil YILMAZ soruyor:

Ülkemizin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaygın görülen Akdeniz anemisi ve ‘G6PD’ enzim eksikliğine sahip kişilerde hastalık riski daha fazla mı? Demir eksikliğinden dolayı genel bağışıklık düşük mü oluyor?

PROF. DR. İSMAİL BALIK (Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi):



Diğer adı ‘talasemi’ olan Akdeniz anemisi ve ‘G6PD’ enzim eksikliği doğuştan gelerek benzer şekilde kansızlığa neden olan ama farklı genetik hastalıklardır. ‘G6PD’ eksikliğinin Çukurova bölgesinde oranı yüzde 8, Türkiye oranıysa yüzde 0.4... Ancak bu iki hastalığın COVID-19 açısından risk artırıcı bir faktör olup olmadığı araştırılmaktadır. Ölüm oranlarının yüksek olduğu İtalya ve İspanya’da bu enzim eksikliğinin fazla olması bu düşünceyi güçlendirmektedir. Eğer COVID-19 enfeksiyonu şüphesi taşırsanız oyalanmadan hastaneye gidin. Bu durumda olası tedaviye erken başlanması çok yararlı olacaktır.

KATARAKT BEKLEYEBİLİR



Hatice ÖZDEMİR soruyor:

24 Nisan’da olacağım katarakt ameliyatım salgın nedeniyle iptal oldu. En yakın hangi ayda gönül rahatlığıyla ameliyat olabilirim?

PROF. DR. MEHMET CEYHAN (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı):

Acil ameliyatlar yapılıyor. Ancak katarakt gibi bekleyebilecek operasyonlar için duruma bakılıp karar verilmeli. Şu anda “Bir ay sonra azalır” denemediği için acil olmayacak ameliyatlar bir süre daha bekleyecek.