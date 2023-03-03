Bu çadırda kahkaha var

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İstanbul’dan Kahramanmaraş’a gönüllü olarak giden psikologlar, Merkez Mahallesi sakinleri tarafından uzun yıllardır tanınan 67 yaşındaki Ömer Faruk Şirikçi’ye çocuklar için bir oyun çadırı kurmak istediklerini söyledi. Şirikçi hem çadırın kurulması için yardımcı oldu hem çocukları bu çadıra topladı hem de onlarla oyunlar oynadı. 60 çocuk Ömer Faruk dedenin şarkılı daveti üzerine oyun çadırında toplanıp top oynadı, ip atladı ve ilk kez yaşadıkları büyük travmadan biraz olsun sıyrıldı. Emekli imam Şirikçi çocukları oyun çadırına “Ali Baba’nın bir çiftliği var” diye seslenerek toplama fikrinin nasıl oluştuğunu Hürriyet’e anlattı:

‘PSİKOLOGLAR EŞLİĞİNDE OYUNA DAVET ETTİK’

“Mahallede çok kişi tarafından tanındığım için gönüllü psikolog arkadaşlar bana ulaştı. Çocuklara psikososyal destek sağlayacakları bir çadır kurmak istediklerini ve yer bulamadıklarını söyleyip yardım istediler. Önemli olan ailelerin de güvenebileceği bir ortam oluşturmaktı. Ben de ‘Bana bırakın ben hallederim’ dedim. Hemen uygun yer bulup çadırı kurduk.

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‘ŞARKIYI TORUNLARIM İÇİN ÖĞRENMİŞTİM’

8 aylık üçüz torunlarım var. Kızım onlar ağladığında “Ali Baba’nın çiftliği’ diye bir şarkı söylüyor. Sözlerini ondan öğrendim. Aklıma çocuklara bu şarkıyı söyleyerek burada onlar için bir alan kurulduğunu duyurmak geldi. Şarkıyı söylemeye başlayınca, çocuklar da oyuna koştu. Şimdi 60 çocuk günde 2 saat psikologlar eşliğinde onları destekleyecek oyunlar oynuyorlar.”

‘ÇOCUKLARI KÖPEK SESİYLE KORKUTMAK İSTEMEDİM’

Buradaki insanların omzunun sıvazlanması gerektiğini vurgulayan Ömer Faruk Şirikçi, “İnsanlar yaralı, hepsi ızdırap içinde. Kimi ailesini, yakınlarını kaybetti. Varlıklıyken yoksullaştı, hatıraları gitti. Biz de yavrularımıza bunu yapmak istedik” dedi.

Pek çok kişi tarafından bilinen Ali Baba’nın Çiftliği şarkısının sözlerini “Çiftliğinde ‘küçük’ köpekleri var” diyerek değiştiren Şirikçi, “Büyük köpeği taklit edemezdim, belki de korkacakları bir ses çıkarmak zorunda kalacaktım. Ben de onların böylesini daha çok seveceklerini düşündüm ve şarkıyı ‘Ali Baba’nın çiftliğinde küçük köpekleri var’ diye değiştirip küçük köpek taklidi ettim” diye konuştu.