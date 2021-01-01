‘Bu ayrımcılığı kabul etmiyorum’

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kişi başörtüsü takar takmaz, o onun tercihidir. Peki benim görevim nedir? Onun tercihine saygı duymaktır. Efendim ‘Hâkim böyle olursa, şöyle olursa’, hâkim hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre karar verirse, gerçek anlamda hâkimdir. Benim başımın üstünde yeri var. Ama ben saygı duyarken, ondan ne bekleyeceğim, gerçek anlamda adalet dağıtmasını bekleyeceğim. Adalet dağıttığı süre içinde hiçbir sorunum yoktur.”