MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri‘Bu ayrımcılığı kabul etmiyorum’
GeriGündem ‘Bu ayrımcılığı kabul etmiyorum’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
Haber Giriş: 01.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘Bu ayrımcılığı kabul etmiyorum’

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
‘Bu ayrımcılığı kabul etmiyorum’
Abone Olgoogle-news

İstanbul’da İBB’nin Biyometanizasyon Merkezi ve geri kazanım tesisleri inşaatını, Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte ziyaret eden ve bilgi alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fikri Sağlar’ın “Türbanlı bir hâkimin karşısına gittiğimde adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var” sözlerine “Aynı düşünceyi nasıl paylaşırım? Çağın neresindeyiz?” diye tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kişi başörtüsü takar takmaz, o onun tercihidir. Peki benim görevim nedir? Onun tercihine saygı duymaktır. Efendim ‘Hâkim böyle olursa, şöyle olursa’, hâkim hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre karar verirse, gerçek anlamda hâkimdir. Benim başımın üstünde yeri var. Ama ben saygı duyarken, ondan ne bekleyeceğim, gerçek anlamda adalet dağıtmasını bekleyeceğim. Adalet dağıttığı süre içinde hiçbir sorunum yoktur.”

False
Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle