‘Bu ayrımcılığı kabul etmiyorum’
İstanbul’da İBB’nin Biyometanizasyon Merkezi ve geri kazanım tesisleri inşaatını, Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte ziyaret eden ve bilgi alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fikri Sağlar’ın “Türbanlı bir hâkimin karşısına gittiğimde adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var” sözlerine “Aynı düşünceyi nasıl paylaşırım? Çağın neresindeyiz?” diye tepki gösterdi.
Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:
“Kişi başörtüsü takar takmaz, o onun tercihidir. Peki benim görevim nedir? Onun tercihine saygı duymaktır. Efendim ‘Hâkim böyle olursa, şöyle olursa’, hâkim hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre karar verirse, gerçek anlamda hâkimdir. Benim başımın üstünde yeri var. Ama ben saygı duyarken, ondan ne bekleyeceğim, gerçek anlamda adalet dağıtmasını bekleyeceğim. Adalet dağıttığı süre içinde hiçbir sorunum yoktur.”
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle