‘Bu 5 maddeyi uygula her desteği vereceğiz’

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KİMİN FAİZİNİ İNDİRİYORSUN?

“Ekonominin içinde bulunduğu durumu sadece televizyon ekranlarından değil alanlardan da gözlüyoruz. Evet, mutfaklarda yangın var.

Daha işin başında, zamlar yağacak, hiç olmazsa bir karakış fonu kurun dedik. Sadece TRT payını kaldırdılar ama asıl kaldırılması gereken KDV idi, kaldırmadılar. Bakın biz karakış fonunu kendi belediyelerimizde kurduk. Allah nasip eder, geliyor gelmekte olan, iktidar olduğumuzda göreceksiniz, bütün Türkiye’de ilk bir ayda herkes ‘Ya iyi oldu, güzel oldu, ya gerçekten memlekete huzur geldi’ diyecek. Altı ayda bütün çarklar dönecek, ülkeyi büyüteceğiz, ülke kazanacak, hepimiz kazanacağız. Şimdi benim de şunu sormak hakkım; faizleri indireceğim diyorsun, kimin faizini indiriyorsun. Esnafın, çiftçinin faizini indiriyor musun? Biz esnafın, çiftçinin faiz borcunu sıfırlayıp ana parayı da makul şekilde taksitlendireceğiz.

BAY KEMAL Mİ YÖNETİYORDU?

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Ekonomide kurtuluş savaşı veriyorum diyorsun, iyi de bu noktaya kim getirdi? 20 yıldır bu ülkeyi Bay Kemal mi, CHP mi yönetiyordu? Sen yönetiyorsun. 20 yılın sonunda geldin geldin, ekonomide kurtuluş savaşı vereceğize. Sen eğer ekonomide bir kurtuluş savaşı vermek istiyorsan, 5 madde sayacağım, bunları yerine getir vallahi her desteği vereceğiz.

1) Hemen Ekonomik Sosyal Konseyi topla kardeşim. Bu savaşı onlarla onlarla birlikte vermeyecek misin, asıl aktörler bunlar değil mi, sen bunları siliyorsun defterden.

HİÇ KORKMA, YANINDAYIM

2) Hemen bir genelge çıkarıp, devlette israfa son veriyorum diyeceksin. Bana diyor ki, ‘bir sorun bakalım helal nedir, haram nedir biliyor mu’. İsraf haramdır, gayet açık gayet net. Sen israfı savunuyorsun, ben israfa karşıyım. Sen benim samimiyetimi öğrenmek için kalbimi yarıp da ona mı baktın? Ben samimiyim, ülkemi seviyorum, haramdan, kul hakkı yemekten çekinirim. Devleti yönetenin de israftan kaçınması lazım.

3) Dövizle verdiğim garantileri TL’ye çeviriyorum diyeceksin. Birileri itiraz ederse, hiç korkma, çekinme, bu kardeşin sonuna kadar senin yanında olacaktır.

DEVLETTE TİCARİ SIR MI OLUR?

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4) Adaletsizlikten kaçınacaksın. ‘Devletin dini adalettir, herkes adalete uyacak, mahkeme kararlarını kim uygulamıyorsa gereğini yapacağım’ diyeceksin. Vatandaşın vergilerinin nereye harcandığını da tek tek açıklayacaksın. Devlet milletine borçlu olmaz.

5) Rüşvetçileri, beytülmala el uzatanları, yolsuzlukluk yapanları, tüyü bitmemiş yetimlerin hakkını yiyenleri devlet yönetiminden uzaklaştıracaksın. Devlette liyakatı sağlayacaksın.”



BURNUNUZDAN GETİRİRİM



BEA’nın Veliaht Prensi geldi. Havaalanında karşılandı, kırmızı, turkuaz halılar sergilendi, İstiklal Marşları okundu. Daha düne kadar bunlara ‘şerefsiz’ diyordunuz, ne oldu? Gazetelere bir şey yansıdı, bunlar geldiler, Aselsan’ı, Havelsan’ı, Roketsan’ı alacaklarmış. Buradan Erdoğan’a da BEA’nın Veliaht Prensi’ne de söylüyorum, ordunun Havelsan’ına, Aselsan’ına, Roketsan’ına el koyarsanız, satarsanız fitil fitil burnunuzdan getiririm.