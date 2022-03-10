Boşanmaya ‘jet’ formül

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TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu Başkanı Öznur Çalık’ın TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a sunduğu 916 sayfalık raporda, 42 tespit ve 547 öneri bulunuyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edilen raporda, boşanma davalarının uzun sürmesi konusuna önemli bir yer ayrıldığı görüldü.

HIZLI KARAR

Raporda, çekişmeli boşanma davalarının oldukça uzun sürdüğü ve ihtilaflı geçen bu sürecin olası şiddet risklerini artırdığının tespit edildiği belirtilerek şu öneriler getirildi:

Çekişmeli boşanma davaları nafaka, tazminat ve ziynet alacağı gibi talepleri de beraberinde getirmektedir. Bazı çekişmeli boşanma davalarında iki tarafının geçimsizliğe ve boşanmaya ilişkin iradeleri net şekilde ortada olmasına karşın, nafaka ve tazminat gibi istemlerden ötürü kusur değerlendirmelerinin yapılabilmesi için yargılamaların uzadığı görülmektedir. İki tarafın da boşanmak istediği durumlarda davanın bu bölümün hızlı şekilde neticelendirilmesi için mevzuat düzenlemesi yapılmalıdır.

FİİLİ AYRILIK

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Boşanma davasının, sırf ziynet alacağı, eşya alacağı gibi talepler sebebiyle uzadığı dikkate alınarak, bu talepler boşanmadan ayrı birer dava türü olarak kabul edilmeli. Boşanma davalarından ayrı olarak ele alınmasına yönelik düzenlemeler yapılmalı.

Anlaşmalı boşanma davalarının adli tatilde görülebilmesi sağlanmalı.

3 yıllık fiili ayrılık süresi 1 yıl olarak değiştirilmeli.

Kadınlara yönelik ‘Şiddet Riskli Boşanma Kategorisi’ oluşturulmalı.

Ceza artıran sebepler, evlilik bağı olmayan kadınlara yönelik şiddet eylemlerini de kapsayacak şekilde genişletilmeli.

‘EŞLER ARASI MUHABBET’ VAAZI



Raporda dikkat çeken bazı öneriler de özetle şöyle oldu:

Vaaz ve hutbelerde, eşler arası muhabbet konuşmalarına yer verilmelidir.

Din görevlilerinin, şiddetle mücadelede etkin bir rol oynamaları sağlanmalı.

Eğitim faaliyetlerinde; erken yaşta ve zorla evliliklerin olumsuz etkilerine dair içerikler yer almalı.

‘ACİL ŞİDDET HATTI’ KURULMALI

7 gün 24 saat hizmet sunan, ayrı bir ‘Acil Şiddet Hattı’ kurulmalı

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Ruhsatsız av tüfeği edinilmesinin önüne geçilmesi ve av tüfeği ile işlenen şiddet olaylarının önlenmesini teminen 2521 sayılı kanunun 13’üncü maddesinde öngörülen fiil suç olarak düzenlenmelidir.

Mahalle, sokak, cadde, parklar, açık spor alanları gibi yerlerin ışıklandırılması ve güvenliği sağlanmalı.

Kadınların özellikle akşam saatlerinden sonra güvenli ulaşımlarını sağlayacak tedbirler düzenlenmeli.

Özel sektör işyerlerinde, mobbing başta olmak üzere her türlü şiddete karşı sıfır tolerans politikası geliştirmeli.