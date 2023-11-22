Bordo bereli şehide veda

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Operasyonda 10 terörist de etkisiz hale getirildi. Şehit Köse'nin cenazesi, Şırnak'ta 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Ankara'ya getirildi. Şehit için dün öğlende Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

BAHÇELİ DE KATILDI

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra; Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu ve İl Emniyet Müdürü Engin Dinç katıldı.

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'OĞLUM ŞEREFLİ GİTTİ'

Törende, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine bordo beresi konuldu. Şehidin annesi Necla ve babası Necati ile eşi Büşra Köse, taziyeleri kabul etti. Şehidin 3 aylık bebeği Ela Lidya Köse'nin ise cenazeye getirilmediği ve evde yakınlarıyla kaldığı öğrenildi. Ayakta durmakta zorlanan annesi Necla Köse ve eşi Büşra Köse’yi yakınları teselli etmeye çalıştı. Cenazenamazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Anne Necla Köse, cenazenin götürüldüğü sırada, "Oğlum şerefli gitti. Düğününü yaptık" dedi. Şehit Köse'nin cenazesi, Bağlum Mezarlığı'nda toprağa verildi.