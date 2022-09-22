Bolu, Bursa ve Erciyes'te kar sürprizi

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Kentte, son günlerdeki sıcak havanın ardından yağmur ve soğuk başladı. Hava sıcaklıklığının aniden düşmesiyle yüksek kesimlerde soğuk hava etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Bolu, Batı Karadeniz Ormancılık ve Araştırma Müdürlüğü istasyonunda ölçülen 0,4 derece ile Türkiye’nin en soğuk ili oldu. 2 bin rakımlı Kartalkaya Kayak Merkezi'nde ise hava sıcaklığı 1,4 derece ölçüldü. Kentin yüksekte kalan Aladağ mevkisinde, kısa süreli hafif kar yağışı etkili oldu.



ULUDAĞ’DA KAR YAĞIŞI

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ’a mevsimin ilk karı yağdı. Saat 12.00 sıralarında başlayan kar yağışı, sadece 5 dakika sürdü. Hava sıcaklığının en yüksek 1, en düşük ise sıfırın altında 6 derece olarak ölçüldüğü Uludağ’da kar yağışının bugün ve yarın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Uludağ’da hava sıcaklığı hafta sonu mevsim normallerine dönecek.





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ERCİYES'TE KAR SEVİNCİ



En önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes Dağı'na gece saatlerinde yağan kar nedeniyle zirve beyaza büründü. Kar yağışı, 3 bin 916 metre yükseklikteki Erciyes Dağı'nda 3 bin metreye kadar etkili oldu.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Erciyes Kayak Merkezi'nde en yüksek hava sıcaklığı 15, en düşük hava sıcaklığı ise 8 derece olarak ölçüldü.Öte yandan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da sosyal medya hesabından Erciyes'e sezonun ilk kar yağışını duyurdu. Başkan Büyükkılıç paylaşımında, "Erciyesimiz ilk karını aldı. Sonbahar ve kışın güzelliği bir arada" ifadelerini kullandı.