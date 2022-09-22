Son dakika... Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! İstanbul'da hava soğudu, yağış başladı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Karadeniz, (Eskişehir hariç) İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu ile Antalya, Gaziantep, Kilis, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın doğusu, (Sinop hariç) Karadeniz kıyıları, Karabük, Kastamonu, Sivas, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Tokat ve Kayseri'nin doğu ilçeleri, Hatay kıyıları ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Gözden Kaçmasın Atina’yı zora sokan görüntü Haberi görüntüle

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Hava sıcaklıklarının; kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Marmara'nın doğusu, (Sinop hariç) Karadeniz kıyıları, Karabük, Kastamonu, Sivas, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Tokat, Yozgat ve Kayseri'nin doğu ilçeleri, Hatay kıyıları ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün beklenen yağışlar nedeniyle çok sayıda kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu...

KUVVETLİ RÜZGÂR ALARMI

Rüzgarın; Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Sinop ve Samsun çevrelerinde kuzeyli yönlerden, Doğu Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İstanbul ve Batı Karadeniz Bölgesi üzerindeki yağış kütlesi Meteoroloji radarına yansıdı...

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İSTANBUL GÜNE YAĞMURLA BAŞLADI

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur, sabah saatlerinde il genelinde etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, poşet ve montlarıyla kendilerini korudu. Yağmurun keyfini ise İstiklal Caddesi'nde gezen yabancı turistler çıkardı.

ŞİMŞEK FIRTINASI GECEYİ AYDINLATTI

Akdeniz bölgesinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağmur İskenderun Körfezi'nde yoğun şimşek fırtınasına neden oldu. Adana, Osmaniye ve Hatay’ın genelinde etkili olan şimşekler İskenderun Körfezi'nde de kendini gösterdi. Körfezde ve Amanos dağları üzerinde yoğunlaşan şimşeklerin gece karanlığını aydınlatması görsel şölen oluşturdu.

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OSMANİYE'DE YAĞIŞ GECE BASTIRDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu kentler arasında yer alan Osmaniye'de gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış etkili etkili oldu. Gece saatlerinde bastıran sağanak kısa sürede kenti etkisi altına alırken cadde ve sokaklar yağmur suyuyla doldu.

Merkez Alibeyli Mahallesi Musa Şahin Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir benzinlik tamamen suyla dolarken aynı benzinliğin içerisinde bulunan araçlar da suya gömüldü. Yaklaşık yarım saat içerisinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne onlarca su baskını ihbarı düşerken ihbar gelen adreslere ilgili birimler sevk edildi.