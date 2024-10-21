Boğaza nazır yurt

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Barınma ihtiyacı, Türkiye’de pek çok üniversite öğrencisi için en temel sorunlardan biriyken, bu sorun 1667 öğrencinin kaldığı Vadi Yurtları’nda, binalarda yapılacak deprem güçlendirme çalışmaları nedeniyle İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencilerini de etkiledi. Ayazağa Yerleşkesi içinde bulunan yurtlar boşaltılınca İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal kendisine tahsis edilen ‘Rektörlük Konutu’ dahil olmak üzere bazı lojmanları ve misafirhaneleri öğrencilerin barınması için kullanıma açtı. 1200 öğrenci arasından talepte bulunan 945’i bu binalara yerleştirildi. Farklı amaçlarla kullanılan söz konusu binalar, yapılan hazırlık çalışmasıyla 10 günde yurda çevrildi. Güçlendirme çalışmaları süren yurt binalarının ise Nisan 2025’te hazır hale getirilmesi planlanıyor.

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AYDA BİN LİRA ÖDÜYORLAR

İTÜ Yurtlar Şube Müdürü Zeynep Bektaş öğrencilerin barınma sorununun çözümü için attıkları adımları şöyle anlattı:





“27 Eylül itibarıyla öğrencilerimiz yeni odalarına yerleştiler. Şu anda lojmanlar bölgesinde boş olan 14 daire, öğrencilere ayrılmış durumda. Rektörlük konutunda da 40 öğrenci kalıyor. Rektörlük Konutu 3 katlı bir bina ancak yurda uygun değildi. 10 gün içinde yaptığımız düzenlemelerle ‘Rektörlük Konutu’nu öğrencilerimizin barınmasına uygun hale getirdik. 7/24 güvenlik, açık ortak mutfak, temizlik hizmeti makul bir ücret karşılığında öğrencilerimize sunuluyor. Üst katında geniş bir çalışma alanı olan konutta en büyük odada 9, en küçük odada 4 öğrenci kalıyor. Diğer odalar 6 ve 8 kişilik olarak değişiyor. Öğrencilerimiz ayrıca burada Boğaz manzarasına da sahip. Aylık 1000 TL ödüyorlar. Geçici bu süreçte kişi sayısına göre fiyat ayrımı yapmadık.

BAŞARIYA ENDEKSLİ DAĞILIM

Her öğrenci sahip olduğu genel not ortalamasına, hazırlık öğrencileri ise geçme notuna göre yerleşti. YKS’de ilk 1000’den gelen 97 öğrencimiz de tek kişilik, gölet manzaralı suit odalara yerleştirildi. Misafirhanelerde artık öğrencilerimiz kalıyor. Gelen misafirlerimiz için alternatif bir konaklama planı yapıyoruz.”

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TARTIŞILAN FOTOĞRAF









21 kişilik yurt odası iddiaları hakkında da konuşan İTÜ Yurtlar Şube Müdürü Zeynep Bektaş, “Bazı alanları depo olarak kullanıyorduk. Çok sayıda ranzanın yan yana durduğu görüntüler öğrencilerin yeni yaşam alanı gibi paylaşıldı ancak orası bir depoydu” dedi.

‘TÜM ÜNİVERSİTELERE ÖRNEK OLSUN’









* Kontrol Otomasyon Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Fatih Kutun: Rektörün kendisine ait bir binayı öğrencilerinin barınma sorunu için vermesi, kendi haklarından bizim için feragat etmesi çok kıymetli. Görmeye alışık olmadığımız bir durum, öğrencilere değer verdiğini gösteriyor. Kimseyi dışarda bırakmadılar.

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* Gemi İnşaat Mühendisliği 1’inci sınıf öğrencisi Bartu Etti: Bir yöneticinin kendi haklarından vazgeçerek kendi öğrencilerine hizmet sunması aslında büyük fedakârlık. Bu çözüm yönteminin barınma sorunu yaşanan tüm üniversitelere örnek olmasını diliyorum.

* Biyoloji Mühendisliği 2’nci sınıf öğrencisi Emirhan Günışık: Barınma konusu büyük soru işaretiydi. Eve çıkmak benim için mümkün değildi çünkü kiralar çok yüksek. Üniversitenin attığı bu adımın çözüm olduğunu düşünüyorum. Kampüste kalabilmek önemli bir avantaj.

* İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal: Öğrencilerimizin görüş ve önerileriyle neler yapabileceğimize dair fikir alışverişinde bulunmak bizler için çok kıymetliydi.