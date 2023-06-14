Bodrum-KKTC arası ilk uçuş yapıldı

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Fly Kıbrıs Havayolları tarafından Ercan Havalimanı ve Bodrum - Milas Havalimanı arasında uçuşlar başlatıldı. İlki bugün yapılan ve 168 yolcunun geldiği uçuş, haftada 2 gün olmak üzere 27 Eylül tarihine kadar sürecek.

Çarşamba ve Cumartesi günü yapılacak uçuşlarla ilgili tanıtım toplantısı Gümbet Mahallesi’ndeki Doria Otel’de yapıldı. Toplantıya KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Muğla Vali Yardımcısı Murat Sarı, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Enver Öztürk, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Toprak, Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon, Fly Kıbrıs Hava Yolları yetkilileri, çeşitli STK temsilcileri ve turizmciler katıldı.

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Toplantıda konuşan Fly Kıbrıs Havayolları Kurucu Ortağı Rauf Denktaş, “Bugün itibariyle hem Bodrum hem de Ordu uçuşlarımızı başlatmış bulunmaktayız. Temel hedefimiz, Ana Vatan ile Yavru Vatan arasındaki sarsılmaz bağları daha güçlü hale getirmek” şeklinde konuştu.

Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu ise Bodrum’un turizmdeki önemine vurgu yaparak Bodrum - KKTC arasında başlayacak uçuşların her iki ülkeye de katkı sağlayacağını söyledi.

Bodrum’un Türkiye’nin en önemli ilçelerinden biri olduğuna dikkati çeken Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, “Daha önce kardeşimiz dediğimiz Kıbrıs ile doğrudan uçuşumuz yoktu. Ulaşım ne kadar kolaylaşırsa tercih edilebilirlik oranımız o kadar artıyor. Biz bu açıdan ziyadesiyle memnun eden bir gelişme oldu. Fly Kıbrıs yöneticilerine ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, konuşmasında şunları dile getirdi:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ana vatan Türkiye’deki kardeşleriyle daha samimiyet içerisinde oluşturulan bu köprülerden çok daha samimi ve çok daha hızlı bir şekilde havayolu şirketlerinin oluşmasıyla ilgili çok ciddi girişimlerimiz oldu. Uçak bilet fiyatlarından hep şikayet ediyorduk. Uçak bilet fiyatlarının düşmesiyle ilgili yine ana vatan Türkiye’deki yetkililerle sohbetlerimiz yaptık. Daha 2 gün önce Cumhurbaşkanımızın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapmış olduğu ziyarette yine aynı konuları konuştuk. Cumhurbaşkanımızın önümüzdeki günlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelecek olan yolcuların arzu ettiğimiz rakamlara inmesiyle ilgili talimatların verildiğine şahitlik yaptık. Ne mutlu bize ki 3 gönlü güzel kardeşimin yaptığı girişimler sonrası Fly Kıbrıs Hava Yolları şirketini kurmalarından dolayı uçak bilet fiyatlarında ciddi bir şekilde indirim söz konusu oldu. Bir taraftan turizm, bir taraftan ebetteki turizmin ekonomiye olan katkısının yanında karşılıklı işbirliğidir. Karşılıklı işbirliği dediğimiz noktada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan herkes sizin bir parçanız, sizin bir kardeşiniz ana vatan Türkiye’de. Anadolu’nun bağrından kopup oraya gidip oraya yerleşenleriz biz. Aynı dili, aynı para birimini ve aynı dini paylaşanlarız. Turizmde iddialıyız, 10 bin yılı aşkın tarihi zenginliğimiz, doğal güzelliklerimiz ve sayamayacağımız birçok değerlerimizle ve de otellerimizle övünüyoruz. Dünyayla yarışır otellerimizin olduğundan da defa atlarca bahsediyoruz. Karşılıklı olarak yapılacak bu ziyaretlerin yanı sıra iş insanlarının birlikte yapacakları işbirlikleri o köprünün bağlantısının mimarı olacaktır. Küçücük adada her şey mevut. Küçük bir adayız, nüfusumuz küçük gönlümüz ve kalbimiz çok büyük.”

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