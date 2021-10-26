Bodrum açıklarında 16 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı ihbarını aldı. Bölgeye ulaşan ekipler, lastik bottaki 16 kaçak göçmeni yakaladı.
Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Alec Baldwin görüntü yönetmenini öldürmüştü... Korkunç gerçek günler sonra ortaya çıktı!
Songül Karlı da modaya uydu
Son dakika: En şanssız koronavirüs hastası... Tarihe geçti!
Tekstil atölyesinden dünya şampiyonluğuna! Tekmene sağlık Emine
Bu hastalık saç baş yolduruyor! Karantina stresi yüzünden neredeyse kel kaldı