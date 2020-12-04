BM’ye seslendi, Şahin ve eşini kutladı

“Dünya Sağlık Örgütü, G20, MİKTA, Türk Konseyi, İslam İşbirliği Teşkilatı ve diğer uluslararası platformlardaki faaliyetlerde hep ön saflarda yer aldık. Aşı çalışmalarında önemli bir başarıya imza atan, oturuma da çevrimiçi iştirak eden BİYONTEK firmasının kurucuları Prof. Uğur Şahin’i ve Dr. Özlem Türeci’yi huzurlarınızda tebrik ederim. Aynı zamanda artan İslam düşmanlığı, yabancı karşıtlığı ve ırkçılıkla da mücadele edilmesi gerekiyor. Salgının bize hatırlattığı bir diğer husus da BM’nin reforma tabi tutulması gereğidir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün ayrıca, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile de telefonda görüştü. İranlı bilim insanı Muhsin Fahrizade’nin suikast sonucu hayatını kaybetmesinden duyulan üzüntüyü ifade eden Erdoğan, Dağlık Karabağ ihtilafında ise artık yeni bir döneme girildiğinin vurgusunu yaptı.

REFORM MESAİSİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün AK Parti Genel Merkezi’nde sürpriz bir ‘reform’ toplantısı düzenledi. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldı. Bakanlar Gül ve Elvan, iş insanları ve milletvekilleri ile düzenledikleri reform toplantılarıyla ilgili Erdoğan’a bilgi verdi. Reform çalışmalarının aralık ayının ikinci haftası açıklanmasının planlandığı öğrenildi. 2021 yılının reform yılı olacağı da ifade edildi.