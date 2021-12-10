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BM'den EGM Kriminal Daire Başkanlığına teşekkür

#Birleşmiş Milletler#EGM#Kriminal Dairesi
BMden EGM Kriminal Daire Başkanlığına teşekkür

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ile Mücadele Suç Ofisi (UNODC) uyuşturucuyla mücadelede kaliteli ve başarılı kriminal inceleme faaliyetleri dolayısıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kriminal Daire Başkanlığına teşekkür etti.

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Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Birleşmiş Milletler ülkemizde uyuşturucu ile mücadelede önemli bir konumda bulunan Kriminal Daire Başkanlığı ve bağlı laboratuvarlarını Güven, Kalite, Performans ve Analiz çalışmaları bakımından denetlemiştir. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ile Mücadele Suç Ofisi (UNODC) denetimlerde elde edilecek sonuçların kalitesinin ve güvenilirliğinin insan hakları ve temel özgürlüklerin korunması, kamu güvenliğinin ve kanunların etkili bir şekilde uygulanmasının sağlanması açısından çok önemli olduğunu belirterek, Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığına bağlı laboratuvarların kalite, güven performans ve analiz çalışmaları bakımından en üst seviyede bir başarı sağladığını açıklamıştır. Bu başarı sayesinde Uluslararası İşbirliği Çalışmaları Programına katılım sertifikası ICE almaya da hak kazandığını duyurmuştur” denildi.

Açıklamanın devamında, “Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ile Mücadele Suç Ofisi (UNODC) ülkemizin Birleşmiş Milletler ile mevcut iş birliği içerisinde uyuşturucuyla mücadele konusunda konuları ele alma ve inceleme çabalarındaki kaliteli ve başarılı kriminal inceleme faaliyetlerinin mevcudiyetinin sağlanmasında katkı gösteren Kriminal Daire Başkanlığına ve bağlı Bölge Kriminal Polis laboratuvarlarımıza teşekkür etmiştir. Bilim ve teknolojinin tüm imkanlarından faydalanmakta uluslararası düzeyde güven, kalite, performans ve analiz çalışmalarındaki başarımız ile de suç ve suçlulara mücadelemizdeki kararlılığımızı sürdürmekteyiz” ifadelerine yer verildi.

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#Birleşmiş Milletler#EGM#Kriminal Dairesi

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