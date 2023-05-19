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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Haliç Kongre Merkezi’nde İstanbul Ulaşım Sektörü Buluşması’na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan salonda, “Dik dur eğilme taksiciler seninle” sloganlarıyla karşılandı.



Erdoğan konuşmasında özetle şunları söyledi:

MİLLETİN İRADESİ BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE

“Cumhurbaşkanlığı seçiminde en yakın rakibimize 2 milyon 520 bin fark atmamıza, yüzde 49.5 oy almamıza rağmen sistemin yüzde 50artı bir oy şartı sebebiyle iş ikinci tura kaldı. Milletimizin bu iradesinin de başımızın üstünde yeri var. Allah’ın izniyle ikinci turda rekor biroy ve oranla milletimizin bize cumhurbaşkanlığı görevini tekrar 5 yıllığına tevdi edeceğine inanıyoruz. Bunun için şimdiden, ülkemize kazandırdığımız eserlerin yarım kalmaması için neler yapacağımıza bakıyoruz. Milletimizin dertlerini, sıkıntılarını, sorunlarını çözecek hizmetleri daha da ileriye taşımak için neler yapacağımıza bakıyoruz. Türkiye’nin gölgesindeki ve bölgesindeki, dünyadaki gücünü arttırmak için hangi araçları kullanabileceğimize, hangi ilişkileri harekete geçirebileceğimize bakıyoruz. Niye kendimizden bu kadar eminiz biliyor musunuz? Çünkü bizim kimseyle pazarlığımız yok. Biz, sadece ve sadece milletimizin emrindeyiz, onun hizmetkarıyız.

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SEVGİMİZİ ÇEKEMEYEN ANTEN TAKSIN MI

Geçtiğimiz günlerde yolda giderken bir şoför esnafımızın ekmek teknesinin arkasında şöyle bir yazı gördüm. Çekemeyen anten taksın. Bizim bu muhabbetimizi, sevgimizi, çekemeyen de anten taksın mı? Gerçi onlar sandıktan çıkan en açık mesajları bile alamayacak hatta tam tersine çevirmeye çalışacak kadar ülkelerinden ve gerçeklikten kopmuş durumdalar. Bunlara anten de fayda etmez. Onun için uzaya İMECE uydumuzu gönderdik. Belki oradan alacakları sinyallerin, uyanıp hakikatleri görmelerine bir faydası olur. Onların ne yaptığı, hangi kirli pazarlıkların, kavgaların hangi ayak oyunlarının içinde olduğu bizi ilgilendirmiyor. Biz işimize bakıyoruz.

HİÇ KİMSE KAYBETMEYECEK

Rızkını direksiyonu başında kazanan şoförlerimizin de tezgahlarının başında ekmek mücadelesi veren tüm esnaflarımızın da yanlarında olduk. Bugün Halkbank vasıtasıyla 1 buçuk milyon liraya kadar hazine destekli taşıt kredisiyle yanınızda yer alıyoruz. Geçtiğimiz yıl esnaflarımız için 150 milyar lira tutarında destek paketleri hazırladık. Yaklaşık 400 bin esnafımızı 146 milyar liralık krediyle destekledik. Geçtiğimiz günlerde, yaklaşık 7 yıl sonra bir kez daha ticari araçlara ÖTV’siz yenileme imkanı getirdik. Gençlerimizin kendi işlerini kurmalarını teşvik etmek amacıyla yıllık 150 bin liraya kadar olan kazançlarından vergi almıyor, sigorta primlerini de ödüyoruz. Türkiye Yüzyılı’nın aldığı her mesafe sizlerin güvenli, müreffeh yarınlarınız için elde edilmiş yeni kazanım olacaktır. İki kavram çok önemli. Güven ve istikrar. Gençler unutmayın, öyle bir kazanacağız ki, hiç kimse kaybetmeyecek.”

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MİLLETİMİZİN YÜKÜNÜ HAFİFLETECEĞİZ

“Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, zenginleştikçe ortaya çıkan kaynağı insanlarımızın her birinin hayatına yansıtacak programlar hazırlıyoruz. Gabar’da bulduğumuz petrolü, yeni keşiflerle zenginleştirip belirli bir seviyeye getirdiğimizde akaryakıtta da aynısını yapacağız. Çıkardığımız andan itibaren halkımız istifade edecek. Vergileri düşürerek, insanımızı rahatlatacağız. Asgari ücretten, memur ve emekli maaşlarına kadar her konuda benzer adımlar atıyoruz. Türkiye Yüzyılını, milletimizin sırtına yeni yükler bindirerek değil milletimizin yükünü hafifleterek inşa edeceğiz.”