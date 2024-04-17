'Biz bitti demeden bitmez' Erdoğan: Türkiye'nin en büyük partisiyiz, gerekli değişimi yapacağız

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AK Parti, 31 Mart yerel seçimleri sonrası ilk TBMM grup toplantısını yaptı. Partisinin toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadelerinden satır başları şöyle:

Aziz milletim, değerli vekil arkadaşlarım, kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Tüm vatandaşlarıma selamlarımı gönderiyorum.

Toplantımızın hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Ramazan ayı ve bayramı huzur içinde idrak ettik. Milletimin, İslam aleminin geride bıraktığımız Ramazan Bayramı'nı bir kez daha tebrik ediyorum. Tüm kardeşlerimizden Allah razı oldun. Bayram boyunca 18 ayrı başkan ile görüşerek bayramlaştık ve Gazze başta olmak üzere meseleleri ele aldık.

ÜLKEMİZ SANDIK SINAVINDAN BAŞARI İLE ÇIKTI

31 Mart'ta demokrasi bayramı olan seçimleri gerçekleştirdik. Huzurla icra edilmesinden memnunum. Aldığımız tedbirler sayesinde seçimlerde herhangi bir asayiş sorunu yaşanmadı. Yurdumuzda vatandaşlarımız sandığa giderek iradelerini özgürce ortaya koydu. Bölücü örgütün faşizan teşebbüsleri de amacına ulaşamadı. Seçim günü milletimizin sergilediği demokratik olgunluk takdire şayan. Ülkemiz aleyhine yürütülen onca kampanyaya rağmen ülkemiz sandık sınavından başarı ile çıktı. Hep beraber olduğumuzu tüm dünyaya yeniden gösterdik. 31 Mart seçimlerinin ülkemize bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum.

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Burada en büyük takdiri yol ve dava arkadaşlarım hak ediyor. Sandık günü fedakarlıkla çalıştı arkadaşlarımız. Teşkilat mensuplarımız ev ve esnaf buluşmaları ile sokak sokak, mahalle mahalle dolaşarak halkımızla birlikte oldu. Gece gündüz koşturan birimlerimize, gençlik, kadın kollarımıza, teşkilatlarımıza, adaylarımıza, temsilcilerimize, partimize güçlü destek veren her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum.

SAYIN BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR EDERİM

15 Temmuz gecesi meydanlarda kurduğumuz Cumhur ittifakı seçimlerden alnının akı ile çıkmıştır. Cumhur İttifakı olarak birlikte hareket ettiğimiz, MHP'nin Genel Başkanı sayın Bahçeli ve ülkücü kardeşlerimize de teşekkür ediyorum.

HER SEÇİM TÜRK MİLLETİ İÇİN KAZANIMDIR

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İttifakımız Türkiye bekasının teminatı olmayı sürdürecektir. Sandığın gücüne güç katan her seçim Türk milleti için kazanımdır. Ülkemiz tüm vesayet girişimlerini üstesinden bu anlayış ile hareket ettiği için gelebilmiştir. Siyasetçinin milletin iradesini yok sayma görmezden gelme hakkı yok. Sandığa giden tüm vatandaşlarımıza minnettarız.

KATILIM ORANINDAKİ DÜŞÜKLÜĞÜ PARTİMİZİN OYUNU ETKİLEDİ

YSK'nın kesin sonuçları açıklamasının ardından mahalli idareler seçim maratonu tamamlanacaktır. YSK 7 yerde seçim yenilenmesine karar verdi. Buralarda vatandaşlar 2 Haziran'da bir kez daha sandığa gidecektir. Şimdiden bu seçimlere hazırlanacağız. 31 Mart kapsamlı değerlendirmeyi hak ediyor. İlk göze çarpan özellik katılım seviyesinin düşüklüğüdür. 31 Mart seçimleri 20 yıldaki en düşük katılımlı seçim olarak kayıtlara geçti. Yaklaşık 16 milyon seçmenin iradesi sandığa yansımadı. Katılım oranının düşüklüğü partimizin oyunu etkilemiştir. Partimize teveccüh göstereni bize destek veren insanımızın sandığa gitmekten imtina ettiğini görüyoruz, nedenlerini analiz ediyoruz. 31 Mart seçimleri cumhur ittifakının üstünlüğü ile sonuçlandı. Toplam 539 belediyenin emanetini AK Parti'ye verdi. MHP de 8 il, 113 ilçe kazanmıştır. Cumhur ittifakı 756 belediyeyi yönetme sorumluluğunu üstlenmiştir. Türkiye'deki 1400 belediyenin yarıdan fazlası önümüzdeki 5 yıl Cumhur İttifakı tarafından yönetilecek.

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HATAY İLE ARAMIZI BOZMAYA ÇALIŞTILAR

Hatay sürekli örselenen şehrimiz oldu. Hatay ile aramızı bozmak için çok uğraştılar, sosyal fay hatlarımızla oynamaya kalktılar. Hatay bu oyunlara karşı tavrını net şekilde ortaya koydu. Cumhur İttifakı ve AK Parti'ye duyduğu güven için Hatay'a teşekkür ediyorum. Ana muhalefet partisinin Hatay'ın iradesini gasp etme girişimi son ana kadar devam etti. Ölülere oy kullanıldı gibi akla ziyan yalanlar söylendi. YSK bu hezeyanlara karşı son noktayı koydu. Önümüzdeki dönemde şehrimizi ziyaret ederek Hatay'a teşekkür edeceğiz. Bize güvenen diğer şehirlerimize layık olmak için her zamankinden fazla çalışacağız. AK Parti olarak 21 yıllık iktidarımızda eser üretirken hizmet götürürken seçim sonuçlarını önümüze almadık.

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Depremden etkilenen şehirlerin ayağa kaldırılması gündemimizin ilk sırasında olacaktır. Bölgedeki çalışmaları yakından takip edeceğiz. Şehirlerimizin kaynaklarının terör örgütlerine, reklam ajanslarına değil orada yaşayan insanlarımıza harcanması için her şeyi yapacağız.

KENDİ BÜNYEMİZLE DEĞİŞİMİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

Seçim sonuçlarından herkes kendisine ders çıkarıp iç muhasebesini yapacak. Bunun yerel seçim olduğunu unutup şımaranlar, farklı heveslere kapılanlar olduğunu görüyoruz. Ülkeyi yöneteceklerini zanneden zavallılar. Birileri kendilerince yerel iktidar merkezi iktidar diye ikili yapı ihtisas etmeye çalışıyor. DEM'e diyet borcu ödemek değilse hayalden ibarettir bu. Tek iktidar vardır o da milletin ülkeyi yönetme yetkisi verdiği Cumhurbaşkanı ve kabinesidir. Kabinemiz görevinin başındadır. Sapla samanı karıştırmaya çalışanları bu gerçekle yüzleşmeye davet ediyorum. Demokrasi öncelikle halkın iradesini kabullenmek milletin tercihi ile zıtlaşmamak demektir. Muhalefet gibi rakamları eğip bükerek analizler kasmak bize yakışmaz. Milletin verdiği mesajları herkesten önce bizim doğru okumamamız gerekiyor. Komplekse kapılmadan bu muhasebeyi yapmak aziz milletimize karşı görevimizdir. Kendi bünyemizle gerekli değişimi gerçekleştireceğiz. Milletimiz bizden kapsamlı, samimi biz özeleştiri yapmamızı istemiştir. Karşımızdaki tablo nettir, biz de bu tablonun farkındayız. Bu mesajların gereğini yerine getireceğiz.

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VATANDAŞIMIZIN MESAJINI EN İYİ ŞEKİLDE OKUYACAĞIZ

Daha da güçlenip kuvvet toplamış bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Aziz milletimize, ilkelerimize daha sıkı sarılacağız. Bizim lügatimizde böbürlenme, milletle arasına duvarlar koyma asla yoktur. Biz bu milletin ta kendisiyiz. Biz siyaseti birilerine imtiyaz sağlamak, unvan dağıtmak için yapmıyoruz. Oluşan zafiyetleri süratle gidermek boynumuzun borcu. Üstü açılmadık hiçbir nokta bırakmadan muhasebemizi neticelendireceğiz. Sandığa gitmeyenlerin, gidip farklı tercihte bulunduran vatandaşların mesajını en iyi şekilde okuyacağız. Partimizin geleneklerine, davamızın prensiplerine uygun şekilde yöneteceğiz. Partimizin tökezlemesini bekleyen rakiplerimizi asla sevindirmeyeceğiz. Küçük hesaplar ve küçük tuzaklar peşinde koşanların sinsi oyunlarına gelmeyeceğiz.

DİKENSİZ BİR GÜL BAHÇESİNDE YÜRÜMEDİK

Biz partilerden bir parti değiliz, biz bu günlere bir anda gelmedik. Bu partinin temelinde yüzlerce, binlerce fedakarın, cefakarın alın teri, emeği var. Dikensiz bir gül bahçesinde yürümedik biz. Bu noktaya düşe kalka geldik. Zulümlere maruz kaldık, işkencelerden geçtik, hapislerde yattık. Haksızlığa, zorbalığa uğradık ancak umudumuzu yitirmedik. Asla yılgınlığa kapılmadık. İman varsa imkan vardır dedik, her seferinde düştüğümüz yerden doğrulduk.

BİZ BİTTİ DEMEDEN HİÇBİR ŞEY BİTMEZ

Şimdi bakıyorum AK Parti'nin oy oranları üzerinden bir taraf sevinç çığlıkları atıyor bir taraf olumsuz tablo çizip teşkilatlarımızın moralini bozmaya dönük kampanya yürütüyor. Bunlar AK Parti'nin nasıl bir parti olduğunu anlamamış. Bu hareketin kökleri çok değinde hareket olduğunu kavrayamamış. Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez, bitmeyecektir. Bu ülkenin en dinamik partisiyiz, üye sayısı olarak Türkiye'nin en büyük partisiyiz. Biz seçmenin mesajını doğru okuruz, arızaları düzeltir tekrar yola koyuluruz. Kimse farklı hevesler peşinde koşmasın, biz buradayız. En güçlü halimizle ayaktayız. Bu seçim sonuçlarını fırsat bilerek AK Parti'yi yıpratmaya kalkışanları da gayet iyi biliyoruz. Eleştiri tamam ama AK Parti'yi eleştiri ya da özeleştiri maskesi altında hırpalamaya kalkışanlara asla müsaade etmeyiz.

BU HAREKETTE ŞIMARIKLIK, MİLLETİN DEĞERLERİNDEN KOPMA ASLA OLMAZ

AK Parti'ye ayar vermeye kalkışanlara rıza göstermeyiz. Partimizin ilgili kurulları her türlü detayı inceliyor. Şahsi ikbal devşirme emelleri olanlara ekmek çıkmaz. Bakanlarımız, teşkilatlarımız olarak halkın içine gireceğiz, milletimize hizmeti sürdüreceğiz. Başkaları ne yaparsa yapsın biz işimize bakacağız. Menzile kilitlenmiş ok misali hedeflerimize odaklanacağız. Bu harekette şımarıklık olmaz. Milletin değerlerinden kopma asla olmaz. Aynı zamanda bu harekette yeise yer yoktur. Bu harekette umutsuzluğa yer yoktur. Bu hareket korkakların omuzlayacağı bir hareket değildir. Muhasebemizi yapar nelere kalmıştık der ve yolumuza revan oluruz.

ENFLASYONLA MÜCADELEMİZİ ZAFERLE SONUÇLANDIRACAĞIZ

Gerekli adımları atmaya başlıyoruz. 4 yıl boyunca bu yetkiyi, bu mesuliyeti omuzlarımızda taşıyacağız. Milletimizin bizden beklentilerini iyi biliyoruz. Seçimin olmadığı 4 yıl içinde enflasyonlar mücadelemizi zaferle sonuçlandıracağız. Geçmişte yaptık, yine yapacağız. Terörle mücadelede taviz vermeyeceğiz. Güvenlik meselelerinde geri adım atmadan haklarımızın peşinde koşacağız.

KİMSE FİLİSTİN HASSASİYETİMİZİ SORGULAYACAK KALİBREDE DEĞİLDİR

Terör devleti İsrail 7 Ekim'den bu yana soykırım yapıyor. İsrail batıdan aldığı destek ile büyük şımarıkla insanlık tarihine utançla yazılmış bir katliam yürütüyor. Seçim sürecinde de sonrasında da bir takım merkezlerden bazı insafsız ithamlarda bulunuldu. Bu alçak iftiraların bazı çevrelerde karşılık bulduğunu gördük. Bizi, hükümetimizi töhmet altında bıraktılar. Bazı partiler bizim nasıl tavır takındığımızı bildikleri halde bizi eleştiri yağmuruna tuttular. Bunu söylemeye gerek duymazdım ama mecbur kaldım.Hiç kimse ne şahsımın ne bu kadronun Filistin hassasiyetini sorgulayacak kalibrede, kapasitede değildir. Bizim hayatımız Filistin davası ile geçmiştir. Biz Filistin davasını sadece savunmadık, ağır bedeller de ödemiş bir kadroyuz. Filistin davası lideri misafirim olacak.

TÜRKİYE'DEKİ KUVAYI MİLLİYE NEYSE HAMAS DA ODUR

En zor zamanlarında Filistinli kardeşlerimizin yanında olduk. Türkiye'deki Kuvayı milliye ne ise Hamas da işte odur. Bunu söylemenin de bir bedeli olduğunun farkındayız. Hakkı ve hakikati haykırmanın zor olduğunu biliyoruz, tüm dünya idrak etsin. Saldırılarınıza, algı oyunlarınıza boyun eğmeyeceğiz. Tayyip Erdoğan olarak tek başıma kalsam da Allah ömür verdikçe Filistin davasını savunmaya devam edeceğim.

BUNLAR HİTLERİ ÇOKTAN GEÇTİ

14 bin çocuğu öldürdüler. bunlar hitleri çoktan geçtiler. Biz Filistin'in bağımsızlık mücadelesini her şartta savunacağız. Biz omzumuzda yumurta küfesi taşıyoruz. Bazı yaptıklarımız görünmüyor olabilir ama çıkıp bizim Filistin hassasiyetimizi sorgulayanlar rezil olacaklar.