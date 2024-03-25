‘Bıyıklı, yaşlı’ değil kadınlı, gençli parti sözü

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dünkü İzmir programı kapsamında ilçe ilçe dolaşıp halka hitap etti. CHP’nin Cumhuriyet tarihi boyunca İzmir’de 6 kadın belediye başkanı olduğunu hatırlatan Özel, kadın adaylara destek isterken özetle şöyle konuştu: “Bu dönem 9 Cumhuriyet kadınının her birini seçilecek yerlerden aday gösterdik. Foça’nın ilk kadın belediye başkanını sizlere emanet ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi, kendi ikinci yüzyılına girdi. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde çok istediğimiz, sonucuna çok üzüldüğümüz birinci yüzyılın son seçimini kaybettik. Ama bizim görevimiz; yılmamak, tükenmemek ve vazgeçmemek. İkinci yüzyıla partimiz büyük bir değişimle girdi.

VEFAMIZI GÖSTERİYORUZ

Yerel seçimden çıkacak sonuç, geneldeki iktidarı dengeleyen, yoksullara, emeklilere, emekçilere, esnafa sahip çıkacak bir iktidar için. İktidara Atatürk’ün partisini yeniden getirecek kadrolara ve partiye güç vermek sizlerin elindedir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak belediye başkanlarımızla eskisiyle, yenisiyle, bugünkü adayla, geleceğin yöneticileriyle birlikte bütün olarak mücadele ediyoruz. Önceki dönem görev yapan herkese en üst düzeyde vefamızı gösteriyoruz.

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YARISI 40 YAŞ ALTI

İzmir’de 40 yaş altı 12 adayımız var. Özgür Özel, CHP’de genel başkan oldukça ‘Değişim, dönüşüm, gençleşme, kadınlara eşit temsil’ diyen bir partide, gelecek sefer İzmir’de 15 erkek aday varsa 15 tane de kadın aday olacak. Başka yolu yok. Adayların yarısı 40 yaş altıysa, yarısı 40 yaş üstü olacak. Tecrübeyle deneyimi, gençliğin enerjisiyle erkeklerin gücünü, enerjilerini ve ısrarını kadınların zekâsı ve çözüm odaklı olmalarıyla birleştireceğiz. Türkiye’de bıyıklı, yaşlı erkek partilerden her yaştan gençlerimizle ve yarı yarıya kadınların söz sahibi olduğu bir partiye ayrışacağız. Bu, İzmir’den başladı.

BOĞAZİÇİ BENZETMESİ

(Gençlere seslenerek) Yaşam biçimine müdahale eden, kimin ne giyeceğine ne içeceğine karışan ama şimdi İzmir’de rozeti çıkararak, bıyığı incelterek, ampulü basmayarak, genel başkanlarının fotoğraflarını asmayarak yarışa girişenler var. İzmir’in tüm gençlerinin dikkatini bu tehlikeye çekmek istiyorum. Geçmişte alkol yasağı görüşülürken, ‘Hiç satılmasa ne olur?’ diyen aday gelmiş; şimdi içkili mekânları geziyor. Boğaziçi’ndeki rektörü kim atıyorsa, Hamza Dağ’ı da o atadı. İzmir’e kayyum atamaya çalışıyor. İzmir buna geçit vermeyecek.”

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ÖĞRETMENLER MÜLAKATSIZ ATAMA İSTİYOR

Öğretmenlere ve emeklilere de seslenen Özel, şunları söyledi: “Tayyip Bey geldiğinde atanmayan 80 bin öğretmen vardı, Ecevit’e bağırıp duruyordu. ‘Bu sorunu 1 yıl içinde bitireceğim’ diyordu. 20 yıl sonunda 1 milyonun üzerinde atanmayan öğretmen var. Geçen seçim öncesi söz verdi, mülakatı kaldıracaktı. Çünkü mülakat demek partizanlık, insan ayırmak demek. Şimdi ‘Mülakatsız olmaz’ diyorlar. Öğretmenler, 80 bin mülakatsız atama istiyor. ‘Sözünü tut’ diyorlar ama cevap alamıyorlar. Çıraklık ve staj mağdurları mesleğe başladıkları tarih sayılmadığı için sigortaları yatmış olmasına rağmen emekli olamıyor. EYT kanunu çıktığında 1 ay geç işe başlamış olanlar, 18 yıl fazla çalışacak. Emeklilikte kademe isteyenler bir karşılık alamıyor.”